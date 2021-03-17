***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2021 10:01
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKFN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918596
BIST
10:191.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,75
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.580
En Düşük
1.575
10:197,5122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0270
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5283
En Düşük
7,4818
10:198,9484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0247
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
8,9672
En Düşük
8,9020
10:19419,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,67
|Açılış
|: 419,57
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler10:17
|TRILC
|23,56
|156.565.294
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|188.257.721
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,15
|385.264
|% 9,76
|
|UMPAS
|1,51
|143.014
|% 9,42
|
|QNBFB
|67,95
|168.788
|% 8,20
|
|ISBIR
|7.067,70
|1.342.863
|% -10,00
|
|TACTR
|25,50
|22.083
|% -5,56
|
|DAGI
|3,01
|1.885.052
|% -5,05
|
|DAGHL
|15,38
|411.023
|% -4,71
|
|VAKFN
|28,50
|3.993.365
|% -4,55
|
|FROTO
|229,20
|188.257.721
|% 9,98
|
|TRILC
|23,56
|156.565.294
|% 9,99
|
|OTKAR
|450,60
|121.449.036
|% 2,62
|
|KARSN
|4,39
|117.956.409
|% 2,81
|
|TOASO
|41,16
|114.133.028
|% 5,32
|
|ODAS
|3,81
|33.390.347
|% 0,26
|
|TRILC
|23,56
|156.565.294
|% 9,99
|
|OSTIM
|2,80
|13.899.442
|% -2,78
|
|HLGYO
|3,54
|6.363.628
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,18
|1.704.348
|% -0,84
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5042
|7,5087
|% 0,31
|
|Euro
|8,9319
|8,9404
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,4133
|10,4655
|% 0,40
|
|Frank
|8,0777
|8,1263
|% 0,16
|
|Riyal
|1,9960
|2,0060
|% 0,27
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|4,97
|
|Altın Gr.
|419
|419
|1,69
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,02
|
|B. Petrol
|68,79
|68,79
|0,40
|
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