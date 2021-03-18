***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2021 13:30
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKFN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918985
BIST
17:031.558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,84
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.575
En Düşük
1.557
17:037,3760
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -0,1194
|Açılış
|: 7,3720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,3265
17:038,8038
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -0,1864
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,7522
17:03408,73
En Yüksek
|Değişim
|: -2,81%
|| -11,82
|Açılış
|: 408,73
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
406,86
BIST En Aktif Hisseler17:03
|CLEBI
|330,00
|215.030.948
|% 10,00
|
|PAMEL
|31,02
|7.201.565
|% 10,00
|
|ERBOS
|68,85
|81.230.003
|% 9,98
|
|BLCYT
|11,46
|65.794.692
|% 9,98
|
|GOLTS
|65,05
|53.245.132
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,84
|34.995.765
|% -10,00
|
|CASA
|144,00
|1.305.459
|% -10,00
|
|SANKO
|14,39
|168.925.804
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,87
|328.315
|% -8,97
|
|DENGE
|7,05
|1.599.551
|% -8,44
|
|GARAN
|9,12
|3.162.673.268
|% 4,23
|
|FROTO
|215,10
|2.400.948.103
|% -6,15
|
|THYAO
|14,06
|1.043.176.498
|% -3,37
|
|ODAS
|3,93
|894.767.120
|% 5,36
|
|KRDMD
|7,55
|880.647.975
|% -0,79
|
|GARAN
|9,12
|3.162.673.268
|% 4,23
|
|YKBNK
|2,76
|736.348.436
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,15
|560.251.849
|% -1,38
|
|ODAS
|3,93
|894.767.120
|% 5,36
|
|TSKB
|1,71
|270.537.133
|% 1,18
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3726
|7,3760
|% -1,59
|
|Euro
|8,7960
|8,8038
|% -2,07
|
|Sterlin
|10,2106
|10,2618
|% -2,14
|
|Frank
|7,8935
|7,9411
|% -2,43
|
|Riyal
|1,9585
|1,9683
|% -1,69
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-20,92
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-12,17
|
|Cumhuriyet
|2.737
|2.789
|-29,00
|
|Tam
|2.710
|2.779
|-55,46
|
|Yarım
|1.310
|1.344
|-26,83
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,42
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,06
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,19
|
|B. Petrol
|66,31
|66,31
|-1,69
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
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17:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, PGSUS, TAVHL
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17:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, ISCTR, YKBNK
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17:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 57 artarak (% 0.41 ) 1, 359
-
17:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUHOL, GOLTS, GLBMD, ERBOS, TRILC, ETYAT, GARFA, UMPAS, CLEBI, BLCYT
-
17:16
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKKO, SANKO, CASA