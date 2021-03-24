***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.03.2021 10:00
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920095
BIST
12:451.396
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 18,26
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.396
En Düşük
1.372
12:457,9642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0242
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
12:459,4625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 9,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
12:45443,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,74
|Açılış
|: 443,56
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler12:45
|AYGAZ
|15,51
|43.149.854
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.609.597
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|160.732
|% 10,00
|
|TRILC
|37,88
|110.642.468
|% 9,99
|
|YESIL
|114,60
|22.640.976
|% 9,98
|
|BASCM
|12,60
|44.869
|% -4,55
|
|EMNIS
|24,10
|40.440
|% -3,83
|
|GSRAY
|3,64
|280.990.242
|% -3,70
|
|ETILR
|5,80
|516.571
|% -3,33
|
|UZERB
|54,50
|77.445
|% -2,94
|
|GARAN
|7,23
|2.709.039.019
|% 0,56
|
|SASA
|47,08
|741.555.067
|% 7,88
|
|SISE
|7,20
|405.273.175
|% 1,84
|
|AKBNK
|4,92
|398.010.352
|% 2,50
|
|PETKM
|5,59
|397.937.884
|% 4,10
|
|GARAN
|7,23
|2.709.039.019
|% 0,56
|
|TSKB
|1,41
|132.912.792
|% 2,17
|
|YKBNK
|2,24
|202.794.944
|% 2,28
|
|AKBNK
|4,92
|398.010.352
|% 2,50
|
|EKGYO
|1,91
|154.035.807
|% 3,24
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9558
|7,9642
|% 0,30
|
|Euro
|9,4347
|9,4625
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,8828
|10,9374
|% -0,05
|
|Frank
|8,4793
|8,5303
|% 0,14
|
|Riyal
|2,1157
|2,1263
|% 0,23
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|8,05
|
|Altın Gr.
|443
|444
|2,62
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|26,00
|
|Tam
|2.914
|2.989
|25,00
|
|Yarım
|1.408
|1.446
|12,09
|
|Çeyrek
|706
|723
|6,05
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,35
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,08
|
|B. Petrol
|62,73
|62,73
|1,94
|