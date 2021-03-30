***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.03.2021 10:00
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKFN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921664
BIST
12:541.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -9,11
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.380
12:548,3494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,1499
|Açılış
|: 8,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3671
En Düşük
8,1884
12:549,8234
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,1557
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,8331
En Düşük
9,6398
12:54455,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,16
|Açılış
|: 455,10
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
457,10
En Düşük
450,73
BIST En Aktif Hisseler12:52
|CMBTN
|337,20
|5.742.516
|% 9,98
|
|LUKSK
|80,50
|8.721.018
|% 9,97
|
|BLCYT
|17,24
|76.759.289
|% 9,95
|
|GLRYH
|11,16
|17.524.846
|% 9,95
|
|AYES
|14,15
|679.808
|% 9,95
|
|TACTR
|21,60
|95.796
|% -10,00
|
|SANEL
|5,08
|1.591.998
|% -8,96
|
|QNBFL
|109,00
|426.299
|% -8,40
|
|UMPAS
|2,03
|260.756
|% -6,88
|
|VAKFN
|25,00
|9.831.156
|% -6,79
|
|FROTO
|193,60
|712.438.087
|% 4,65
|
|GARAN
|6,84
|505.432.615
|% -0,73
|
|THYAO
|12,51
|468.728.769
|% 0,24
|
|BJKAS
|7,77
|413.412.770
|% 6,44
|
|EKGYO
|1,93
|383.421.081
|% -4,93
|
|EKGYO
|1,93
|383.421.081
|% -4,93
|
|IHLGM
|1,11
|118.229.124
|% -2,63
|
|GARAN
|6,84
|505.432.615
|% -0,73
|
|OSTIM
|3,09
|200.401.290
|% 3,34
|
|YKBNK
|2,19
|125.099.568
|% 0,00
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3436
|8,3474
|% 1,80
|
|Euro
|9,8059
|9,8181
|% 1,56
|
|Sterlin
|11,4433
|11,5007
|% 1,81
|
|Frank
|8,8155
|8,8686
|% 1,51
|
|Riyal
|2,2173
|2,2285
|% 1,83
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|-16,02
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,25
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.055
|37,00
|
|Tam
|2.998
|3.076
|39,70
|
|Yarım
|1.449
|1.488
|19,20
|
|Çeyrek
|727
|744
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,49
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,07
|
|B. Petrol
|64,64
|64,64
|-0,28
|