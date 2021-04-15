***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 10:16
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928351
BIST
12:421.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,15
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.407
12:428,0387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0320
|Açılış
|: 8,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1021
En Düşük
8,0235
12:429,6446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0380
|Açılış
|: 9,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7160
En Düşük
9,6320
12:42451,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,35
|Açılış
|: 451,68
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,52
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler12:42
|MTRKS
|59,95
|183.226.144
|% 10,00
|
|QUAGR
|26,48
|10.701.654
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|7.168.075
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,26
|2.615.013
|% 8,65
|
|BNTAS
|6,71
|73.606.956
|% 8,05
|
|TKURU
|298,30
|1.357.563
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|607.523
|% -9,96
|
|BJKAS
|10,95
|10.166.188
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,80
|10.426.117
|% -9,94
|
|TUREX
|17,42
|478.185.726
|% -9,79
|
|GARAN
|7,40
|2.911.696.460
|% 5,87
|
|SASA
|47,52
|807.387.170
|% 2,11
|
|EREGL
|18,08
|703.785.312
|% 3,20
|
|KRDMD
|7,63
|543.204.427
|% 3,11
|
|YKBNK
|2,22
|501.358.024
|% 3,26
|
|GARAN
|7,40
|2.911.696.460
|% 5,87
|
|YKBNK
|2,22
|501.358.024
|% 3,26
|
|TSKB
|1,36
|120.295.921
|% 2,26
|
|ODAS
|3,66
|280.654.569
|% 0,27
|
|AKBNK
|5,13
|379.238.730
|% 3,85
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0317
|8,0387
|% -0,40
|
|Euro
|9,6365
|9,6446
|% -0,39
|
|Sterlin
|11,0553
|11,1108
|% -0,20
|
|Frank
|8,6781
|8,7304
|% -0,29
|
|Riyal
|2,1361
|2,1468
|% -0,38
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|11,13
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,38
|
|Cumhuriyet
|2.992
|3.038
|-4,00
|
|Tam
|2.978
|3.053
|-6,87
|
|Yarım
|1.439
|1.477
|-3,32
|
|Çeyrek
|722
|738
|-1,66
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,63
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,03
|
|B. Petrol
|66,30
|66,30
|-0,28
|