***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 10:01
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKFN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929819
BIST
10:121.361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,99
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.359
10:128,1267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0195
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1317
En Düşük
8,0986
10:129,7905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0216
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7957
En Düşük
9,7531
10:12466,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,99
|Açılış
|: 466,81
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,28
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler10:12
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|5.449.300
|% 9,52
|
|FENER
|34,92
|35.036.747
|% 9,13
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|CASA
|115,00
|280.370
|% 6,98
|
|BJKAS
|9,00
|7.196.346
|% -10,00
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|MERIT
|155,00
|83.235
|% -8,88
|
|SEYKM
|20,44
|712.455
|% -8,83
|
|KRTEK
|12,12
|367.324
|% -8,46
|
|PETKM
|6,62
|130.379.839
|% 0,76
|
|GARAN
|7,05
|78.431.692
|% -0,56
|
|EREGL
|18,19
|52.598.249
|% -0,22
|
|GSRAY
|3,63
|42.815.470
|% 6,76
|
|KOZAL
|109,30
|40.633.201
|% 0,28
|
|PEKGY
|1,39
|29.218.917
|% -4,79
|
|PETKM
|6,62
|130.379.839
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,84
|34.917.560
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,10
|28.034.431
|% -0,94
|
|TSKB
|1,25
|16.562.560
|% -0,79
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1235
|8,1267
|% 0,24
|
|Euro
|9,7799
|9,7905
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,2866
|11,3432
|% 0,14
|
|Frank
|8,8310
|8,8842
|% 0,11
|
|Riyal
|2,1609
|2,1718
|% 0,24
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|8,47
|
|Altın Gr.
|467
|467
|3,15
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,12
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,07
|
|B. Petrol
|66,36
|66,36
|-0,21
|