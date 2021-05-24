***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.05.2021 10:03
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937388
BIST
10:131.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,55
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.457
En Düşük
1.454
10:138,3892
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0262
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,4355
En Düşük
8,3755
10:1310,2357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0236
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2867
En Düşük
10,2161
10:13507,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,26
|Açılış
|: 507,81
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,94
BIST En Aktif Hisseler10:13
|MERKO
|6,83
|15.605.830
|% 9,98
|
|TRILC
|42,88
|90.410.729
|% 9,95
|
|SONME
|42,46
|4.056.017
|% 9,89
|
|EUKYO
|5,06
|1.435.211
|% 7,66
|
|SANFM
|16,35
|1.008.859
|% 7,57
|
|JANTS
|83,00
|3.457.176
|% -5,68
|
|DIRIT
|4,94
|58.534
|% -5,00
|
|IDEAS
|78,75
|222.095
|% -4,78
|
|SAYAS
|29,80
|3.744.263
|% -3,37
|
|SNKRN
|30,00
|16.590
|% -3,23
|
|TRILC
|42,88
|90.410.729
|% 9,95
|
|KOZAL
|129,20
|51.219.592
|% 0,62
|
|PGSUS
|82,55
|23.194.118
|% 1,10
|
|EKGYO
|1,98
|15.779.350
|% 1,02
|
|CANTE
|7,16
|13.237.721
|% -0,42
|
|EKGYO
|1,98
|15.779.350
|% 1,02
|
|IHLGM
|1,05
|4.735.330
|% 0,96
|
|ODAS
|2,47
|5.349.124
|% 0,41
|
|TRILC
|42,88
|90.410.729
|% 9,95
|
|CANTE
|7,16
|13.237.721
|% -0,42
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3855
|8,3892
|% -0,31
|
|Euro
|10,2281
|10,2357
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,8416
|11,9010
|% -0,26
|
|Frank
|9,3205
|9,3766
|% -0,17
|
|Riyal
|2,2321
|2,2433
|% -0,23
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|1,60
|
|Altın Gr.
|507
|507
|-1,74
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|5,00
|
|Tam
|3.325
|3.408
|-0,81
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|-0,39
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,01
|
|B. Petrol
|67,07
|67,07
|0,72
|