***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.06.2021 10:24
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944074
BIST
11:401.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -6,05
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.402
11:408,6921
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0166
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7087
En Düşük
8,6813
11:4010,3838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0221
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4087
En Düşük
10,3697
11:40498,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,55
|Açılış
|: 498,60
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
498,93
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler11:38
|ALKA
|16,50
|3.800.176
|% 10,00
|
|NIBAS
|13,12
|5.212.664
|% 9,97
|
|TKURU
|224,00
|7.341.955
|% 9,97
|
|YAPRK
|32,26
|2.719.620
|% 9,95
|
|BAGFS
|19,23
|2.625.145
|% 9,95
|
|CEOEM
|12,15
|30.855.888
|% -9,93
|
|VAKFN
|11,88
|146.460.085
|% -7,04
|
|QNBFB
|43,02
|21.639
|% -6,36
|
|BERA
|13,27
|63.132.352
|% -5,82
|
|SAMAT
|6,17
|36.868.935
|% -4,93
|
|THYAO
|14,47
|294.828.000
|% -0,96
|
|GARAN
|8,33
|250.936.319
|% -0,12
|
|KRDMD
|6,80
|210.302.311
|% 1,34
|
|FENER
|39,98
|190.733.403
|% 3,04
|
|PETKM
|5,53
|157.568.818
|% 1,65
|
|EKGYO
|2,09
|139.701.705
|% -1,42
|
|YKBNK
|2,24
|139.262.008
|% -0,44
|
|KRDMD
|6,80
|210.302.311
|% 1,34
|
|GARAN
|8,33
|250.936.319
|% -0,12
|
|PETKM
|5,53
|157.568.818
|% 1,65
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6946
|8,6968
|% -0,14
|
|Euro
|10,3869
|10,3917
|% -0,14
|
|Sterlin
|12,0550
|12,1155
|% -0,29
|
|Frank
|9,4398
|9,4967
|% -0,09
|
|Riyal
|2,3114
|2,3230
|% -0,17
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|8,39
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,25
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.352
|10,00
|
|Tam
|3.286
|3.371
|11,35
|
|Yarım
|1.588
|1.631
|5,48
|
|Çeyrek
|797
|815
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,23
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|75,72
|75,72
|0,16
|