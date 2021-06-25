***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.06.2021 10:41
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944081
BIST
11:581.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,28
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.402
11:588,6851
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0236
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7087
En Düşük
8,6778
11:5810,3768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0291
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4087
En Düşük
10,3697
11:58498,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,10
|Açılış
|: 498,15
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
498,93
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler11:56
|ALKA
|16,50
|3.885.382
|% 10,00
|
|TKURU
|224,00
|7.422.595
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|5.325.535
|% 9,97
|
|YAPRK
|32,26
|2.859.661
|% 9,95
|
|BAGFS
|19,23
|2.625.145
|% 9,95
|
|CEOEM
|12,15
|30.932.202
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,97
|40.322.782
|% -8,01
|
|VAKFN
|11,82
|159.912.590
|% -7,51
|
|QNBFB
|43,02
|21.639
|% -6,36
|
|BERA
|13,21
|75.496.380
|% -6,25
|
|THYAO
|14,46
|311.027.986
|% -1,03
|
|GARAN
|8,34
|276.943.822
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,76
|254.514.661
|% 0,75
|
|FENER
|39,76
|218.134.370
|% 2,47
|
|PETKM
|5,50
|182.551.351
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,09
|142.717.221
|% -1,42
|
|YKBNK
|2,23
|140.789.849
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,76
|254.514.661
|% 0,75
|
|PETKM
|5,50
|182.551.351
|% 1,10
|
|GARAN
|8,34
|276.943.822
|% 0,00
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6831
|8,6849
|% -0,27
|
|Euro
|10,3719
|10,3762
|% -0,29
|
|Sterlin
|12,0514
|12,1118
|% -0,32
|
|Frank
|9,4370
|9,4938
|% -0,12
|
|Riyal
|2,3105
|2,3221
|% -0,21
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|8,09
|
|Altın Gr.
|498
|499
|1,45
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.352
|10,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-4,30
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-2,08
|
|Çeyrek
|796
|814
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|75,74
|75,74
|0,18
|
Seans Raporu
11:56
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