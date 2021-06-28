***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2021 14:07
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944465
BIST
15:281.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -11,76
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
15:288,7419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0224
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
15:2810,4221
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0444
|Açılış
|: 10,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,4055
15:28498,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,19
|Açılış
|: 498,65
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
498,31
BIST En Aktif Hisseler15:26
|OZBAL
|15,07
|106.914.166
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.140.861
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.779.848
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.734.440
|% 9,98
|
|CEOEM
|10,94
|14.967.056
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.920.420
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|65.566.127
|% -9,88
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|BAGFS
|17,60
|2.860.015
|% -8,48
|
|GARAN
|8,17
|808.637.148
|% -0,37
|
|EKGYO
|1,95
|746.627.680
|% -4,88
|
|THYAO
|14,04
|672.176.853
|% -1,68
|
|SASA
|29,06
|473.455.621
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,68
|385.514.843
|% -1,91
|
|EKGYO
|1,95
|746.627.680
|% -4,88
|
|YKBNK
|2,18
|337.687.249
|% -1,36
|
|GARAN
|8,17
|808.637.148
|% -0,37
|
|SKBNK
|1,09
|68.422.989
|% -0,91
|
|AKBNK
|5,34
|334.906.523
|% 0,00
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7359
|8,7375
|% -0,31
|
|Euro
|10,4107
|10,4149
|% -0,49
|
|Sterlin
|12,1051
|12,1658
|% -0,22
|
|Frank
|9,4483
|9,5052
|% -0,72
|
|Riyal
|2,3224
|2,3341
|% -0,32
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-6,08
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,61
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|-22,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-19,02
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-9,20
|
|Çeyrek
|798
|816
|-4,60
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,13
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,14
|75,14
|-0,22
|
Seans Raporu
15:26
daha fazla
-
15:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 38 kaybederek (% -0.69 ) 1, 492
-
15:38
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, EKGYO, TRKCM
-
15:38XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 91 altında . İşlem hacmi 8, 766.00 milyon TL de
-
15:38SNKRN
Yüzde -5.40 oranında düşüşle 27.00 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 271 adet işlem
-
15:37EKGYO
Yüzde -4.88 oranında düşüşle 1.95 lira fiyatla işlem gören hissede 374, 879, 114 adet işlem