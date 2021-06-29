***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2021 10:09
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKFN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944701
BIST
11:011.366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -7,61
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.360
11:018,7338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0506
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7461
En Düşük
8,6689
11:0110,4021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0319
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4269
En Düşük
10,3438
11:01496,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 496,85
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,27
BIST En Aktif Hisseler10:58
|TKURU
|271,00
|2.101.063
|% 9,98
|
|YAPRK
|39,02
|3.571.720
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|1.373.136
|% 9,97
|
|SUMAS
|68,75
|415.319
|% 9,91
|
|MERKO
|5,45
|12.385.801
|% 9,88
|
|SAMAT
|4,79
|7.364.592
|% -9,11
|
|ISBIR
|5.300,00
|254.400
|% -8,91
|
|IDEAS
|57,05
|923.213
|% -7,98
|
|ALKA
|16,69
|6.712.410
|% -6,13
|
|BASCM
|10,87
|10.870
|% -5,64
|
|THYAO
|13,76
|296.740.188
|% -0,72
|
|GARAN
|8,17
|264.079.404
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,93
|208.356.993
|% -0,52
|
|KUTPO
|57,50
|154.179.125
|% 5,80
|
|KOZAL
|115,80
|137.611.315
|% -0,77
|
|EKGYO
|1,93
|208.356.993
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,17
|81.058.704
|% 0,46
|
|TSKB
|1,26
|44.290.495
|% -0,79
|
|GARAN
|8,17
|264.079.404
|% -0,12
|
|SKBNK
|1,07
|27.328.298
|% 0,00
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7276
|8,7298
|% 0,54
|
|Euro
|10,3954
|10,4026
|% 0,31
|
|Sterlin
|12,0569
|12,1173
|% 0,26
|
|Frank
|9,4448
|9,5017
|% 0,37
|
|Riyal
|2,3190
|2,3307
|% 0,40
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-4,10
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,26
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.289
|3.374
|-17,87
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,06
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,02
|
|B. Petrol
|74,00
|74,00
|-0,14
|