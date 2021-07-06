***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.07.2021 10:00
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946722
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
0
En Düşük
0
18:058,6520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0124
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,6725
En Düşük
8,6270
18:0510,3143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0214
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3201
En Düşük
10,2625
18:05501,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,35
|Açılış
|: 501,62
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
503,33
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|6,60
|1.808.176
|% 0,00
|
|EDATA
|6,60
|1.808.176
|% 0,00
|
|EDATA
|6,60
|1.808.176
|% 0,00
|
|EDATA
|6,60
|1.808.176
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6484
|8,6520
|% -0,14
|
|Euro
|10,2628
|10,3143
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,9795
|12,0396
|% 0,13
|
|Frank
|9,3602
|9,4166
|% 0,02
|
|Riyal
|2,2993
|2,3108
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|14,02
|
|Altın Gr.
|502
|502
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|5,52
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,67
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,64
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|0,03
|
|B. Petrol
|77,42
|77,42
|0,26
|