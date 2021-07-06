***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.07.2021 10:22
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKFN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946730
BIST
10:211.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,90
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.394
10:218,6530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0114
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,6725
En Düşük
8,6270
10:2110,2904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0025
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3201
En Düşük
10,2625
10:21502,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,19
|Açılış
|: 502,46
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
503,33
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler10:21
|EDATA
|7,26
|15.909.992
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,92
|2.876.905
|% 9,96
|
|TKURU
|239,00
|4.466.432
|% 9,94
|
|SELVA
|6,45
|11.850.770
|% 9,32
|
|VKFYO
|8,27
|5.111.009
|% 5,89
|
|KSTUR
|248,00
|44.392
|% -7,15
|
|DIRIT
|3,52
|39.878
|% -6,13
|
|SUMAS
|61,10
|18.330
|% -4,53
|
|TACTR
|30,02
|129.776
|% -4,46
|
|AKMGY
|40,46
|20.392
|% -4,03
|
|GARAN
|8,63
|144.464.263
|% -0,12
|
|THYAO
|14,06
|95.965.216
|% -0,42
|
|EREGL
|18,41
|86.007.583
|% 1,04
|
|KOZAL
|112,10
|81.718.897
|% 0,63
|
|KRDMD
|6,92
|70.143.418
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,23
|49.721.924
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,32
|23.889.932
|% 2,33
|
|GARAN
|8,63
|144.464.263
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,90
|20.125.005
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,92
|70.143.418
|% 0,00
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6510
|8,6530
|% -0,13
|
|Euro
|10,2819
|10,2904
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,9782
|12,0382
|% 0,11
|
|Frank
|9,3606
|9,4170
|% 0,02
|
|Riyal
|2,3005
|2,3121
|% -0,15
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|14,53
|
|Altın Gr.
|502
|502
|3,02
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|5,52
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,67
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|26,61
|26,66
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,41
|0,02
|
|B. Petrol
|77,56
|77,56
|0,40
|