***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.07.2021 10:41
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKFN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946738
BIST
13:341.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,70
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
13:348,6571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0073
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6785
En Düşük
8,6270
13:3410,2792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0137
|Açılış
|: 10,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2472
13:34503,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,32
|Açılış
|: 503,59
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,54
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler13:34
|GWIND
|3,74
|135.567.522
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|18.835.300
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|18.906.652
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,92
|6.010.227
|% 9,96
|
|TKURU
|239,00
|7.121.722
|% 9,94
|
|ISBIR
|5.394,60
|636.563
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,38
|250.574
|% -9,87
|
|MMCAS
|6,00
|44.516
|% -6,10
|
|NIBAS
|12,20
|5.570.915
|% -6,08
|
|SUMAS
|61,00
|44.621
|% -4,69
|
|GARAN
|8,71
|827.467.426
|% 0,81
|
|THYAO
|14,10
|412.406.247
|% -0,14
|
|KOZAL
|111,00
|303.665.696
|% -0,36
|
|AKBNK
|5,45
|291.274.070
|% 0,18
|
|EREGL
|18,28
|291.024.033
|% 0,33
|
|GARAN
|8,71
|827.467.426
|% 0,81
|
|YKBNK
|2,24
|206.966.626
|% 0,45
|
|ODAS
|1,93
|123.648.550
|% 1,58
|
|PEKGY
|1,30
|76.770.658
|% 0,78
|
|AKBNK
|5,45
|291.274.070
|% 0,18
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6543
|8,6571
|% -0,08
|
|Euro
|10,2607
|10,2792
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,9591
|12,0190
|% -0,04
|
|Frank
|9,3480
|9,4043
|% -0,11
|
|Riyal
|2,3034
|2,3150
|% -0,03
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|17,11
|
|Altın Gr.
|504
|504
|4,32
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.381
|29,00
|
|Tam
|3.314
|3.398
|26,66
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|12,90
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,45
|
|Gümüş.Ons
|26,61
|26,66
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,04
|
|B. Petrol
|77,39
|77,39
|0,23
|