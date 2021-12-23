***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2021 14:51
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985795
BIST
16:421.801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,82
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
16:4211,2923
En Yüksek
|Değişim
|: -7,36%
|| -0,8976
|Açılış
|: 11,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
16:4212,7705
En Yüksek
|Değişim
|: -7,73%
|| -1,0696
|Açılış
|: 12,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
16:42661,43
En Yüksek
|Değişim
|: -6,55%
|| -46,37
|Açılış
|: 661,43
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler16:40
|PENTA
|359,70
|32.234.980
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|13.085.710
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|31.344.344
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|5.013.982
|% 9,86
|
|SUMAS
|100,00
|308.737
|% 9,53
|
|DZGYO
|2,34
|84.429.086
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|16.312.586
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.653.692
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|DOBUR
|79,95
|1.244.502
|% -9,97
|
|GARAN
|11,85
|3.384.290.758
|% -0,25
|
|SISE
|12,83
|2.630.396.002
|% -3,39
|
|EREGL
|25,56
|2.095.700.511
|% 0,47
|
|THYAO
|19,03
|1.606.274.188
|% 0,79
|
|KRDMD
|9,00
|1.521.956.416
|% -3,23
|
|YKBNK
|3,57
|1.487.246.696
|% 2,59
|
|GARAN
|11,85
|3.384.290.758
|% -0,25
|
|SISE
|12,83
|2.630.396.002
|% -3,39
|
|DOHOL
|2,75
|489.114.183
|% -1,08
|
|KRDMD
|9,00
|1.521.956.416
|% -3,23
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3529
|11,3870
|% -6,59
|
|Euro
|12,8522
|12,8986
|% -6,80
|
|Sterlin
|15,2218
|15,2982
|% -6,35
|
|Frank
|12,3096
|12,3838
|% -6,88
|
|Riyal
|3,0200
|3,0351
|% -6,78
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|2,25
|
|Altın Gr.
|662
|662
|-46,05
|
|Cumhuriyet
|4.360
|4.426
|-479,00
|
|Tam
|4.388
|4.516
|-422,03
|
|Yarım
|2.121
|2.184
|-204,15
|
|Çeyrek
|1.064
|1.092
|-102,07
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,83
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|8,36
|8,37
|-0,58
|
|B. Petrol
|75,54
|75,54
|0,26
|
Seans Raporu
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