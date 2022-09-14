***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2022 10:02
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKFN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062989
BIST
10:403.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -22,99
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.331
10:4018,2625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0127
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2690
En Düşük
18,2472
10:4018,2511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0577
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,2662
En Düşük
18,1753
10:40998,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,03
|Açılış
|: 997,84
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.000,82
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler10:40
|PAGYO
|23,12
|8.115.026
|% 9,99
|
|DESA
|31,72
|12.228.768
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|2.848.400
|% 9,96
|
|INVEO
|23,38
|51.904.718
|% 7,25
|
|HURGZ
|2,87
|22.854.696
|% 7,09
|
|HKTM
|38,20
|26.214.566
|% -9,99
|
|ATSYH
|141,50
|456.055
|% -9,99
|
|HALKB
|12,28
|1.136.268.433
|% -9,84
|
|TSKB
|6,09
|22.546.070
|% -9,10
|
|ZRGYO
|4,37
|27.372.204
|% -8,96
|
|HALKB
|12,28
|1.136.268.433
|% -9,84
|
|THYAO
|72,55
|1.001.268.998
|% 2,04
|
|ISCTR
|10,41
|888.240.278
|% -7,88
|
|KRDMD
|13,81
|811.618.749
|% -4,43
|
|ASELS
|30,42
|671.146.355
|% 1,40
|
|EKGYO
|4,46
|652.985.410
|% -7,47
|
|HALKB
|12,28
|1.136.268.433
|% -9,84
|
|ISCTR
|10,41
|888.240.278
|% -7,88
|
|YKBNK
|8,02
|640.065.516
|% -8,13
|
|CEMAS
|1,46
|103.318.559
|% -0,68
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2487
|18,2625
|% 0,07
|
|Euro
|18,2363
|18,2511
|% 0,32
|
|Sterlin
|20,9461
|21,0511
|% 0,16
|
|Frank
|18,9034
|19,0173
|% 0,03
|
|Riyal
|4,8418
|4,8661
|% 0,02
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|0,68
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.743
|6.809
|-7,00
|
|Yarım
|3.286
|3.329
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.664
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,42
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|92,28
|92,28
|-0,89
|