***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2022 10:54
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063010
BIST
12:153.325
En Yüksek
|Değişim
|: -2,98%
|| -101,98
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
12:1518,2608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
12:1518,2714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0780
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,2817
En Düşük
18,1753
12:15999,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,89
|Açılış
|: 1.000,05
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,39
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler12:13
|PAGYO
|23,12
|9.106.573
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|3.663.090
|% 9,96
|
|DESA
|31,70
|29.488.130
|% 9,92
|
|HURGZ
|2,93
|54.209.040
|% 9,33
|
|RAYSG
|14,08
|3.545.657
|% 6,59
|
|ISCTR
|10,17
|1.161.100.825
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|26.874.603
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.212.672.294
|% -9,99
|
|HKTM
|38,20
|31.127.009
|% -9,99
|
|ATSYH
|141,50
|456.055
|% -9,99
|
|THYAO
|70,50
|2.107.124.369
|% -0,84
|
|KRDMD
|13,04
|1.820.637.764
|% -9,76
|
|ASELS
|29,56
|1.717.963.110
|% -1,47
|
|AKBNK
|14,19
|1.307.834.505
|% -9,96
|
|EREGL
|29,96
|1.252.460.836
|% -1,77
|
|EKGYO
|4,34
|1.068.858.270
|% -9,96
|
|YKBNK
|7,86
|1.169.028.762
|% -9,97
|
|KRDMD
|13,04
|1.820.637.764
|% -9,76
|
|CEMAS
|1,42
|171.780.116
|% -3,40
|
|ISCTR
|10,17
|1.161.100.825
|% -10,00
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2501
|18,2581
|% 0,05
|
|Euro
|18,2600
|18,2674
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,0062
|21,1115
|% 0,45
|
|Frank
|18,9156
|19,0296
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8412
|4,8655
|% 0,00
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|2,03
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|1,13
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.761
|6.821
|5,00
|
|Yarım
|3.294
|3.335
|3,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.667
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,49
|19,51
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|0,09
|
|B. Petrol
|93,16
|93,16
|-0,01
|
Seans Raporu
12:13
daha fazla
-
12:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -103, 15 kaybederek (% -3.37 ) 2, 957
-
12:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TSKB, ATSYH, EKGYO, ISCTR, HALKB, VAKBN, YKBNK, SKBNK, GARAN, AKBNK
-
12:26
RAYSG, HURGZ, ATATP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:26
ZPX30, KRDMB, KRDMA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:26
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 74 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 181 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem