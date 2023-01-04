***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 16:18
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKFN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093177
BIST
16:065.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -83,67
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.542
16:0618,7467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0250
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
16:0619,8948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1287
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
16:061.117,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 11,73
|Açılış
|: 1.117,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler16:04
|EYGYO
|22,90
|14.946.235
|% 9,99
|
|ADEL
|135,50
|78.225.731
|% 9,98
|
|VERUS
|118,30
|32.222.795
|% 9,94
|
|DYOBY
|29,20
|73.411.017
|% 9,94
|
|SAMAT
|21,02
|43.406.251
|% 9,94
|
|ULUSE
|225,00
|55.243.074
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|9.269.312
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|4.780.412
|% -9,93
|
|LIDER
|88,50
|23.501.095
|% -9,14
|
|KMPUR
|104,50
|124.385.884
|% -7,93
|
|EREGL
|42,90
|9.575.405.465
|% 1,56
|
|KRDMD
|19,61
|6.759.079.348
|% 4,25
|
|EKGYO
|9,33
|6.052.177.369
|% -0,96
|
|ASELS
|65,50
|5.342.299.543
|% -5,21
|
|THYAO
|145,30
|5.222.130.021
|% -1,42
|
|EKGYO
|9,33
|6.052.177.369
|% -0,96
|
|KRDMD
|19,61
|6.759.079.348
|% 4,25
|
|EREGL
|42,90
|9.575.405.465
|% 1,56
|
|YKBNK
|11,69
|2.504.950.076
|% -0,34
|
|ISCTR
|12,66
|2.444.191.226
|% -0,08
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7408
|18,7462
|% 0,13
|
|Euro
|19,8770
|19,8883
|% 0,62
|
|Sterlin
|22,5208
|22,6337
|% 0,80
|
|Frank
|20,1174
|20,2386
|% 1,01
|
|Riyal
|4,9711
|4,9960
|% 0,17
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.117
|10,88
|
|Cumhuriyet
|7.514
|7.625
|41,00
|
|Tam
|7.548
|7.605
|30,00
|
|Yarım
|3.655
|3.718
|15,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.859
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,55
|14,58
|0,15
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Seans Raporu
16:04
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