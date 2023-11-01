***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.11.2023 13:53
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKFN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212958
BIST
'
14:207.408
En Düşük
|Değişim
|: -1,41%
|| -105,78
|Açılış
|: 7.569
|
|Önceki Kapanış
|: 7.514
|
7.386
En Yüksek
7.598
14:2028,3642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0623
|Açılış
|: 28,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3150
|
28,3642
En Düşük
28,2395
14:2029,8965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0585
|Açılış
|: 29,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,9778
En Düşük
29,8651
14:201.806,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,02
|Açılış
|: 1.806,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805,11
|
1.807,97
En Düşük
1.797,26
BIST En Aktif Hisseler14:18
|ISKUR
|8.930.900,00
|8.930.900
|% 10,00
|
|DGATE
|25,74
|13.185.801
|% 10,00
|
|ISBTR
|539.000,00
|2.687.000
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.870,00
|4.860.598
|% 10,00
|
|BJKAS
|48,72
|76.991.601
|% 9,98
|
|ISMEN
|38,18
|1.958.577.185
|% -10,00
|
|MIATK
|723,60
|3.008.613.408
|% -10,00
|
|CMBTN
|1.676,10
|77.641.709
|% -10,00
|
|TURGG
|532,80
|39.229.211
|% -10,00
|
|INTEM
|264,70
|13.274.410
|% -10,00
|
|TABGD
|182,10
|5.756.587.288
|% -4,31
|
|THYAO
|212,50
|4.096.684.420
|% -2,21
|
|TUPRS
|143,20
|3.596.754.636
|% 0,92
|
|MIATK
|723,60
|3.008.613.408
|% -10,00
|
|ISMEN
|38,18
|1.958.577.185
|% -10,00
|
|ZOREN
|5,07
|749.948.786
|% -4,34
|
|GSRAY
|8,38
|885.693.322
|% -4,23
|
|EKGYO
|6,40
|661.072.880
|% -2,44
|
|ODAS
|11,31
|1.037.393.380
|% -4,23
|
|YKBNK
|17,01
|937.224.536
|% -1,33
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2976
|28,3611
|% 0,21
|
|Euro
|29,8808
|29,8904
|% -0,22
|
|Sterlin
|34,2865
|34,4584
|% 0,05
|
|Frank
|31,0400
|31,2270
|% 0,26
|
|Riyal
|7,5289
|7,5667
|% 0,12
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.984
|-0,22
|
|Altın Gr.
|1.806
|1.807
|1,57
|
|Cumhuriyet
|12.205
|12.390
|-65,00
|
|Tam
|11.966
|12.037
|40,00
|
|Yarım
|6.002
|6.044
|21,00
|
|Çeyrek
|2.992
|3.022
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,68
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,65
|20,67
|-0,13
|
|B. Petrol
|86,39
|86,39
|1,37
|