***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.01.2024 10:48
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKFN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243490
BIST
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10:568.455
En Düşük
|Değişim
|: -0,20%
|| -16,85
|Açılış
|: 8.513
|
|Önceki Kapanış
|: 8.472
|
8.446
En Yüksek
8.514
10:5630,3629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0173
|Açılış
|: 30,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,6218
En Düşük
30,2875
10:5632,8957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0040
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,3189
En Düşük
32,8386
10:561.989,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,33
|Açılış
|: 1.989,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.982,62
|
2.002,24
En Düşük
1.979,77
BIST En Aktif Hisseler10:56
|CATES
|88,00
|534.592.450
|% 10,00
|
|MIPAZ
|78,10
|38.702.528
|% 10,00
|
|BAYRK
|42,50
|14.484.043
|% 9,99
|
|PKART
|62,90
|17.755.622
|% 9,97
|
|ORMA
|181,00
|2.674.818
|% 9,96
|
|VAKFN
|5,55
|57.763.361
|% -6,57
|
|ERSU
|22,60
|1.581.571
|% -5,04
|
|BURVA
|99,95
|11.213.702
|% -4,81
|
|VKFYO
|26,12
|27.544.746
|% -4,39
|
|UFUK
|108,10
|2.364.660
|% -4,17
|
|THYAO
|271,50
|1.939.768.603
|% -0,91
|
|EREGL
|43,84
|1.271.873.798
|% 0,27
|
|TARKM
|856,50
|1.234.351.766
|% 4,90
|
|MIATK
|40,54
|917.190.691
|% 6,63
|
|AKBNK
|39,76
|831.829.473
|% 0,25
|
|EKGYO
|10,23
|798.199.326
|% 0,29
|
|ZOREN
|4,65
|200.784.617
|% -1,06
|
|YKBNK
|21,54
|797.709.479
|% 0,94
|
|PETKM
|21,52
|730.644.616
|% 0,28
|
|TSPOR
|1,56
|49.102.435
|% -1,27
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3597
|30,3629
|% 0,06
|
|Euro
|32,8873
|32,8957
|% -0,01
|
|Sterlin
|38,4243
|38,6170
|% -0,07
|
|Frank
|35,1109
|35,3224
|% 0,07
|
|Riyal
|8,0717
|8,1122
|% 0,05
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,19
|23,22
|% 0,66
|
|Platin
|929,18
|932,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|983,73
|990,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,92
|81,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,45
|2.038,76
|% 0,66
|