***VAKFN* *GUSGR* *VAKBN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VAKFN******GUSGR******VAKBN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [VAKBN, GUSGR]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13/12/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13 Aralık 2019 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak Şirketimiz hissedarı Güneş Sigorta AŞ'nin hissedarları olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ("Vakıfbank"), Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı tarafından iletilen gelişmeleri kamuoyunun bilgisine sunarız.13 Aralık 2019 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere Vakıfbank, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı ile TVF Finansal Yatırımlar AŞ ("TVF Finansal Yatırımlar") arasında sürdürülen hisse devri görüşmeleri tamamlanmış olup, söz konusu görüşmelere istinaden Vakıfbank'ın sahibi olduğu ve Şirketimiz hissedarı Güneş Sigorta AŞ sermayesinin %51,1'ini temsil eden hisselerin TVF Finansal Yatırımlar'a devri amacıyla, alıcı sıfatıyla TVF Finansal Yatırımlar ile satıcı sıfatıyla Vakıfbank arasında 22 Nisan 2020 tarihinde bir hisse devir sözleşmesi imzalanmış ve hisse devirleri yine aynı tarih itibarıyla tamamlanmıştır. Bununla birlikte, Şirketimiz hissedarı Güneş Sigorta AŞ'nin hissedarları Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı ile TVF Finansal Yatırımlar arasında Şirketimizin hissedarı Güneş Sigorta AŞ'nin hisselerinin devri hususunda bir anlaşmaya varılamamıştır.Söz konusu işlem sonucunda TVF Finansal Yatırımlar'ın, hissedarımız Güneş Sigorta AŞ'nin sermayesindeki payı %61,1'e yükselmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839990BIST