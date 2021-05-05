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***VAKFN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

05.05.2021 22:04



***VAKFN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

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Açıklamalar

Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN) pay piyasasında 22.04.2021-04.05.2021 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 06.05.2021 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Karar 2021/23 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır. 
Sıra No
Adı Soyadı/Unvanı
MKK Sicil No

1 YARIZ DANIŞMANLIK İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  45627296
2 CLASSIC CARS MOTORLU TAŞITLAR ANONİM ŞİRKETİ 45595435 
3 YAKIN MADENCİLİK VE LOJİSTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  44817753
4 ENİS BULUT 29968020
5 MUHAMMED YARIZ 43079819
6 OSMAN TÜRKER 13637486
7 KEREM LAFÇI 14159706
8 ÖMER BEDİR ÇETİNEL 44691705
9 CEYHAN SEMİZ 30596625
10 BATUHAN GÜLEÇ 13460229
11 HÜSEYİN SEMİZ 45552504
12 ALEV BÖLÜKBAŞI 45782861
13 GÜLŞAH BAL 14155865
14 TÜLAY DEMİRCİ 26622604
15 YUSUF SEMİZ 27823509
16 İLKER BÖLÜKBAŞI 32100322
17 SERCAN ASLAN 13160219
18 HÜSEYİN BAŞ 21395920
19 KAMİL GÜLEÇ 12625227
20 ALFADAĞ MADENCİLİK İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ  45598662
21 ADNAN BAŞDEMİR 13775802
22 BAŞ TAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ 13991746
23 OSMAN BAŞ 13801690
24 ÖMER OZAN KÖKSAL 43321297
25 ÖZGÜN BULUT 30354864




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934810


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