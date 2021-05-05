***VAKFN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***VAKFN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [VAKFN]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarVakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN) pay piyasasında 22.04.2021-04.05.2021 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 06.05.2021 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.Karar 2021/23 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.Sıra NoAdı Soyadı/UnvanıMKK Sicil No1 YARIZ DANIŞMANLIK İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 456272962 CLASSIC CARS MOTORLU TAŞITLAR ANONİM ŞİRKETİ 455954353 YAKIN MADENCİLİK VE LOJİSTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 448177534 ENİS BULUT 299680205 MUHAMMED YARIZ 430798196 OSMAN TÜRKER 136374867 KEREM LAFÇI 141597068 ÖMER BEDİR ÇETİNEL 446917059 CEYHAN SEMİZ 3059662510 BATUHAN GÜLEÇ 1346022911 HÜSEYİN SEMİZ 4555250412 ALEV BÖLÜKBAŞI 4578286113 GÜLŞAH BAL 1415586514 TÜLAY DEMİRCİ 2662260415 YUSUF SEMİZ 2782350916 İLKER BÖLÜKBAŞI 3210032217 SERCAN ASLAN 1316021918 HÜSEYİN BAŞ 2139592019 KAMİL GÜLEÇ 1262522720 ALFADAĞ MADENCİLİK İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ 4559866221 ADNAN BAŞDEMİR 1377580222 BAŞ TAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ 1399174623 OSMAN BAŞ 1380169024 ÖMER OZAN KÖKSAL 4332129725 ÖZGÜN BULUT 30354864http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934810BIST