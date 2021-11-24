***VAKFN* *LUKSK* *KRDMA* *ISKPL* *KRDMB* *KRDMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***VAKFN******LUKSK******KRDMA******ISKPL******KRDMB******KRDMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ISKPL, KRDMA, KRDMB, KRDMD, LUKSK, VAKFNSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***ISKPL 1 IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. E ERPET TURİZM İNŞAATTAAHHÜT SAN VE TİCARET A.Ş. 21.078.928,000KRDMA 2 KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. A GRUBU E KAMİL GÜLEÇ 95.851,000KRDMB 3 KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.B GRUBU E KAMİL GÜLEÇ 1.590.000,000KRDMD 4 KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D GRUBU E KAMİL GÜLEÇ 441.127,000LUKSK 5 LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ŞUAYİP BABAYİĞİT 360,020VAKFN 6 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E KAMİL GÜLEÇ 2.687.500,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979472BIST