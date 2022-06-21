***VAKFN* *PAPIL* *DOBUR* *SNGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
21.06.2022 14:25
***VAKFN******PAPIL******DOBUR******SNGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [DOBUR, PAPIL, SNGYO, VAKFN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
DOGAN BURDA 20 22/06/2022
PAPILON SAVUNMA 56 22/06/2022
SINPAS GMYO 44 22/06/2022
VAKIF FIN. KIR. 29 22/06/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038404
BIST
15:512.570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 31,28
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.577
En Düşük
2.551
15:5117,3546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0230
|Açılış
|: 17,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
15:5118,3363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1137
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
15:511.025,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,03
|Açılış
|: 1.025,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler15:51
|MAKIM
|11,70
|2.552.659
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|40.477.374
|% 9,96
|
|BALAT
|12,01
|836.242
|% 9,48
|
|ETYAT
|3,30
|10.399.778
|% 9,27
|
|RODRG
|18,32
|2.734.311
|% 9,18
|
|SNKRN
|29,62
|867.896
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,97
|430.441
|% -8,05
|
|CEMAS
|1,32
|63.855.277
|% -4,35
|
|DIRIT
|2,79
|66.462
|% -3,79
|
|KENT
|170,20
|290.126
|% -3,46
|
|THYAO
|51,90
|3.547.470.949
|% 2,06
|
|EREGL
|28,60
|3.055.525.520
|% 2,44
|
|SISE
|22,66
|1.371.122.465
|% 1,16
|
|SASA
|46,00
|1.197.681.568
|% 1,05
|
|AKBNK
|9,18
|1.043.182.893
|% 1,44
|
|YKBNK
|4,99
|867.369.384
|% 2,46
|
|ODAS
|3,22
|535.793.570
|% 4,21
|
|EKGYO
|2,64
|325.409.059
|% 0,76
|
|AKBNK
|9,18
|1.043.182.893
|% 1,44
|
|EREGL
|28,60
|3.055.525.520
|% 2,44
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3472
|17,3546
|% 0,13
|
|Euro
|18,3153
|18,3363
|% 0,62
|
|Sterlin
|21,2406
|21,3472
|% 0,34
|
|Frank
|17,8825
|17,9903
|% 0,23
|
|Riyal
|4,6106
|4,6337
|% 0,10
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|-1,31
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|0,62
|
|Cumhuriyet
|6.823
|6.926
|16,00
|
|Tam
|6.802
|6.901
|-3,00
|
|Yarım
|3.340
|3.376
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,74
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,16
|0,12
|
|B. Petrol
|116
|116
|1,60
|
Seans Raporu
15:51
daha fazla
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16:06MAKIM
Yüzde 9.96 oranında artışla 11.70 lira fiyatla işlem gören hissede 218, 230 adet işlem
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16:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 13 artarak (% 1.40 ) 2, 824
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16:05XU100
Endeks 2, 570 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 21 üstünde . İşlem hacmi 26, 129.00 milyon TL de
-
16:05GOODY
Yüzde 4.55 oranında artışla 10.58 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 009, 095 adet işlem
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16:04MAGEN
Yüzde 10.00 oranında artışla 14.52 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 481, 181 adet işlem