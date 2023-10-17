***VAKFN* *PBTR* *ISMEN* *ZKBVR* *AKCKM* *KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması









***VAKFN******PBTR******ISMEN******ZKBVR******AKCKM******KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [PBTR, ZKBVR, AKCKM, KTKVK, ISMEN, VAKFN]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPSH3A2333 42.000.000 16.10.2023 15.12.2023 19.10.2023- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPSH312428 25.000.000 16.10.2023 15.01.2024 19.10.2023- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPSH322419 12.000.000 16.10.2023 15.02.2024 19.10.2023- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPSH332418 10.000.000 16.10.2023 15.03.2024 19.10.2023- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPSH342417 10.000.000 16.10.2023 15.04.2024 19.10.2023- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPSH372414 13.000.000 16.10.2023 12.07.2024 19.10.2023- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPSH382413 18.000.000 16.10.2023 15.08.2024 19.10.2023- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPSH392412 70.000.000 16.10.2023 20.09.2024 19.10.2023- ZKB Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDZKBV22419 45.000.000 17.10.2023 16.02.2024 19.10.2023- Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret ve Sanayi A.Ş. AKCKM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKCK12419 100.000.000 17.10.2023 05.01.2024 19.10.2023- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK22413 300.000.000 17.10.2023 06.02.2024 19.10.2023- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMDK2321 512.400.000 17.10.2023 17.11.2023 19.10.2023- Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. VAKFN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVKFK42415 490.200.000 17.10.2023 16.04.2024 19.10.2023İlgili Şirketler [PBTR, ZKBVR, AKCKM, KTKVK, ISMEN, VAKFN]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207248BIST