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***VAKFN* *TMPOL* *NUHCM* *MMCAS* *EREGL* *SANKO* *EUYO* *INFO* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

11.05.2021 16:50



***VAKFN******TMPOL******NUHCM******MMCAS******EREGL******SANKO******EUYO******INFO******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AYES, EREGL, EUYO, INFO, MMCAS, NUHCM, SANKO, TMPOL, VAKFN

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcınısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
AYES 1 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E ALİ KÖKCE 3.528,360
EREGL 2 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E MEHMET ÖZTÜRK 187,880
EUYO 3 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E HÜSEYİN TANRIKUT MOTUN TUĞCU 501.000,000
INFO 4 İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. E HÜSEYİN TANRIKUT MOTUN TUĞCU 2,556
MMCAS 5 MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. E HÜSEYİN TANRIKUT MOTUN TUĞCU 102.620,000
NUHCM 6 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. E ŞÜKRAN ÖZBAYRAM 4.524,444
SANKO 7 SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. E ENGİN EREN 744,000
TMPOL 8 TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. E ENGİN EREN 1.000,000
VAKFN 9 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E MUHAMMED YARIZ 60.000,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936193


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