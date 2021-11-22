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***VAKFN* *TOASO* *EREGL* *ODAS* *YBTAS* *TUPRS* *BTCIM* *SODSN* *ASELS* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

22.11.2021 16:50
***VAKFN* *TOASO* *EREGL* *ODAS* *YBTAS* *TUPRS* *BTCIM* *SODSN* *ASELS* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.(


***VAKFN******TOASO******EREGL******ODAS******YBTAS******TUPRS******BTCIM******SODSN******ASELS******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ASELS, AYES, BTCIM, EREGL, ODAS, SODSN, TOASO, TUPRS, VAKFN, YBTAS

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
ASELS 1 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E AHMET DEMİR 65,000
AYES 2 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E MEHMET ONAR 4.939,690
BTCIM 3 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. E YUSUF KENAN HOCAOĞULLARI 33.424,852
EREGL 4 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E NEFİSE SEVİL DUMANLI 23.622,070
ODAS 5 ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. E NUH KIYAKLI 322.654,012
SODSN 6 SODAŞ SODYUM SANAYİ A.Ş. E ALPARSLAN ÇETİN 500.000,000
TOASO 7 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. E HÜLYA KABAY 73,577
TOASO 8 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. E SAFA KABAY 73,577
TOASO 9 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. E SEMİH SENCER KABAY 73,577
TOASO 10 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. E SUDENUR KABAY 73,579
TUPRS 11 TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. E SADİYE ALTUN 1,000
VAKFN 12 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E GÜLŞAH BAL 18.750,000
YBTAS 13 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E KAZİM BİRCAN 1,120
YBTAS 14 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E KAZİM BİRCAN 1,866

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978983


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