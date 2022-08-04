***VAKFN* *TURSG* *VAKBN*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
04.08.2022 20:07
***VAKFN******TURSG******VAKBN*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKFN, VAKBN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
04.08.2022 tarihinde iştirakimiz Vakıf Finansal Kiralama AŞ (VAKFN) payları ile ilgili olarak özel emir ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O'ya 2,45 TL fiyattan 20.000.000 lot satışı ve piyasa emri ile muhtelif yatırımcılara 2,47 TL fiyattan 5.500.000 lot satışı gerçekleştirilmiştir. Toplamda 25,5 milyon VAKFN hisse senedinin ortalama 2,45 TL fiyattan satışı gerçekleşmiştir. Satış işlemleri sonucunda Vakıf Finansal Kiralama AŞ sermayesindeki paylarımızın oranı %8,25'e düşmüştür.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
04/08/2022 25.500.000 25.500.000 74.985.156,52 49.485.156,52 % 12,5 % 12,5 % 8,25 % 8,25
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052070
BIST
18:052.724
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 39,21
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
18:0517,9405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0134
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
18:0518,3965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1544
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4004
En Düşük
18,2123
18:051.032,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 15,14
|Açılış
|: 1.032,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,53
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DARDL
|4,29
|272.681.847
|% 10,00
|
|DAGHL
|24,86
|22.530.537
|% 10,00
|
|KRPLS
|8,26
|61.696.325
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|48.351.149
|% 9,99
|
|TMSN
|59,45
|556.631.860
|% 9,99
|
|KZBGY
|46,58
|158.094.934
|% -9,99
|
|SRVGY
|96,70
|89.266.275
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|80.590.936
|% -9,95
|
|TURGG
|220,50
|44.737.119
|% -8,96
|
|BRKO
|2,00
|4.760.621
|% -7,41
|
|THYAO
|55,30
|6.055.347.414
|% 0,55
|
|SISE
|23,76
|2.775.911.565
|% 2,06
|
|HEKTS
|38,24
|2.689.916.960
|% 7,66
|
|KARSN
|7,43
|1.762.676.789
|% 5,09
|
|SASA
|50,05
|1.470.196.562
|% 0,42
|
|TSKB
|3,11
|1.215.130.213
|% 8,36
|
|EKGYO
|3,23
|939.290.463
|% 2,22
|
|YKBNK
|5,06
|1.375.854.580
|% 2,85
|
|KARSN
|7,43
|1.762.676.789
|% 5,09
|
|ZOREN
|2,36
|412.188.529
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9339
|17,9405
|% 0,07
|
|Euro
|18,3603
|18,3965
|% 0,85
|
|Sterlin
|21,7251
|21,8341
|% 0,08
|
|Frank
|18,6965
|18,8091
|% 0,59
|
|Riyal
|4,7588
|4,7827
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|25,51
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|14,83
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.900
|6.983
|80,00
|
|Yarım
|3.362
|3.414
|39,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.706
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|20,15
|20,18
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|0,06
|
|B. Petrol
|93,47
|93,47
|-3,31
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CEMTS
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.34 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 738, 284 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TKFEN, GUBRF
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 08 artarak (% 1.69 ) 2, 410
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRPLS, OZGYO, ORCAY, YEOTK, ISFIN, DARDL, EMNIS, DGGYO, CEMTS, DURDO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, SRVGY, COSMO, BRKO, SNGYO