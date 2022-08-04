***VAKFN* *TURSG* *VAKBN*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***VAKFN******TURSG******VAKBN*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [VAKFN, VAKBN]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar04.08.2022 tarihinde iştirakimiz Vakıf Finansal Kiralama AŞ (VAKFN) payları ile ilgili olarak özel emir ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O'ya 2,45 TL fiyattan 20.000.000 lot satışı ve piyasa emri ile muhtelif yatırımcılara 2,47 TL fiyattan 5.500.000 lot satışı gerçekleştirilmiştir. Toplamda 25,5 milyon VAKFN hisse senedinin ortalama 2,45 TL fiyattan satışı gerçekleşmiştir. Satış işlemleri sonucunda Vakıf Finansal Kiralama AŞ sermayesindeki paylarımızın oranı %8,25'e düşmüştür.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)04/08/2022 25.500.000 25.500.000 74.985.156,52 49.485.156,52 % 12,5 % 12,5 % 8,25 % 8,25http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052070BIST