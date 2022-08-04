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***VAKFN* *TVB* *TURSG* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Alım Satım Bildirimi

04.08.2022 19:16
***VAKFN* *TVB* *TURSG* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Alım Satım Bildirimi


***VAKFN******TVB******TURSG******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [VAKFN, TURSG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 04.08.2022 tarihli toplantısında alınan karar kapsamında Türkiye Sigorta A.Ş.'nin sahip olduğu 20.000.000 adet Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN) paylarının pay başına 2,45 TL fiyat ile Bankamız tarafından satın alınmasına ilişkin gerçekleştirilen işlemlerin detay bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
04/08/2022 20.000.000 0 20.000.000 352.273.588,42 372.273.588,42 % 58,71 % 58,71 % 62,05 % 62,05




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052045


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKFEN 26,78 449.083.232 % 0,00  
SILVR 22,40 13.779.687 % 0,00  
SNGYO 4,98 80.590.936 % 0,00  
ULKER 15,85 315.241.501 % 0,00  
TTRAK 236,90 81.683.716 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9586 17,9644 % 0,31  
Euro 18,3879 18,3994 % 0,14  
Sterlin 21,7546 21,8637 % 0,17  
Frank 18,6886 18,8012 % 0,03  
Riyal 4,7655 4,7894 % 0,26  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.789 -2,37  
Altın Gr. 1.032 1.033 1,01  
Cumhuriyet 6.873 6.977 85,00  
Tam 6.909 6.974 -16,00  
Yarım 3.366 3.409 -9,00  
Çeyrek 1.688 1.704 -4,00  
Gümüş.Ons 20,19 20,21 0,02  
Gümüş Gr. 11,66 11,68 0,05  
B. Petrol 94,72 94,72 0,60  
Seans Raporu 18:05
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