***VAKFN* *TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.10.2021 18:26
***VAKFN******TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [VAKFN]
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. nin Sermaye Artırımı hk. Halka açık bağlı ortaklığımız Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin 250.000.000-TL olan ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 250.000.000-TL nakit (bedelli) olarak %100 oranında artırılarak 500.000.000-TL'ye yükseltilmesine ilişkin kararı KAP'ta Şirket tarafından 07.10.2021 tarihinde açıklanmıştır. Bu kapsamda Bankamız 07.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yeni pay alma haklarının tam olarak kullanılması ve Bankamız mevcut payına isabet eden nakit artış tutarının ödenmesi, Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise, kalan paylarının BIST Birincil Piyasa'da satışa sunulması durumunda 1,00 TL nominal değerden aşağı olmamak üzere BIST Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan bedellerinin tam ve nakden ödenerek Bankamız tarafından satın alınması, Ayrıca süresi içinde satılamayan halka arzdan arta kalan payların satış süresinin bitişini takip eden üç iş günü içerisinde, halka arz fiyatının ortalama değerinden ve nominal değerinden aşağı olmamak üzere satın alınacağına ilişkin Şirkete/Ortaklığa karşı taahhüt ve beyan edilmesi ve gerektiğinde söz konusu hisselerin bedellerinin ödenerek satın alınması, hususlarında Genel Müdürlük Makamı'nın yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968147
BIST
18:051.397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 25,23
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.398
En Düşük
1.385
18:058,8735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0032
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
18:0510,2881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0156
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
18:05501,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,31
|Açılış
|: 501,51
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ROYAL
|3,30
|1.037.970
|% 10,00
|
|YEOTK
|91,30
|59.480.219
|% 10,00
|
|VKFYO
|6,49
|28.227.372
|% 10,00
|
|YUNSA
|17,60
|27.534.141
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|45.141.673
|% 10,00
|
|SEYKM
|16,20
|7.625.912
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|36.295.479
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|17.869.785
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|406.281.071
|% -9,96
|
|DZGYO
|1,70
|36.510.149
|% -9,57
|
|PETKM
|6,23
|2.425.203.716
|% 2,13
|
|GARAN
|9,39
|1.658.491.704
|% 1,84
|
|THYAO
|14,12
|947.381.641
|% 2,99
|
|TUPRS
|123,10
|865.051.960
|% 3,45
|
|EREGL
|16,96
|848.578.945
|% 5,02
|
|PETKM
|6,23
|2.425.203.716
|% 2,13
|
|GARAN
|9,39
|1.658.491.704
|% 1,84
|
|ODAS
|1,45
|188.851.237
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,39
|259.353.501
|% 1,27
|
|KRDMD
|6,42
|569.777.578
|% 5,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8685
|8,8772
|% 0,08
|
|Euro
|10,2762
|10,2842
|% 0,11
|
|Sterlin
|12,0580
|12,1184
|% 0,35
|
|Frank
|9,5327
|9,5901
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3588
|2,3707
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|-4,38
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,68
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,02
|
|B. Petrol
|81,73
|81,73
|0,65
|
Seans Raporu
18:05
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17:57ERSU
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