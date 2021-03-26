***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.03.2021 16:56
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young) 'nin, 2021 yılı hesap dönemi için seçimine ve söz konusu seçimin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda Ortaklarımızın onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921057
BIST
17:231.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -5,95
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
17:238,0209
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0814
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
17:239,4748
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1192
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
17:23445,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,31
|Açılış
|: 445,78
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler17:21
|BJKAS
|6,93
|596.067.944
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|12.196.551
|% 9,99
|
|FENER
|27,36
|212.953.090
|% 9,97
|
|GARFA
|14,57
|8.627.090
|% 9,96
|
|AVOD
|9,49
|666.929.017
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|QNBFB
|56,20
|419.578
|% -7,11
|
|GARAN
|6,94
|2.721.760.532
|% -0,72
|
|VESTL
|37,24
|1.037.899.897
|% 0,38
|
|SISE
|7,38
|902.152.698
|% 2,22
|
|SASA
|45,02
|762.645.944
|% -0,75
|
|KRDMD
|6,71
|740.273.333
|% 3,87
|
|GARAN
|6,94
|2.721.760.532
|% -0,72
|
|GSRAY
|3,83
|683.841.737
|% 7,28
|
|SKBNK
|1,18
|210.993.884
|% -2,48
|
|YKBNK
|2,18
|333.105.518
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,87
|277.644.169
|% -1,06
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0125
|8,0205
|% 1,02
|
|Euro
|9,4598
|9,4717
|% 1,24
|
|Sterlin
|11,0090
|11,0642
|% 1,34
|
|Frank
|8,4783
|8,5294
|% 0,87
|
|Riyal
|2,1286
|2,1393
|% 0,92
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|2,43
|
|Altın Gr.
|446
|446
|5,37
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|4,00
|
|Tam
|2.937
|3.014
|9,16
|
|Yarım
|1.420
|1.458
|4,43
|
|Çeyrek
|712
|729
|2,22
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,02
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,05
|
|B. Petrol
|64,04
|64,04
|2,09
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 9 kaybederek (% -0.41 ) 1, 424
-
17:32XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 19, 797.00 milyon TL de
-
17:30EGEEN
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 1, 575.00 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 946 adet işlem
-
17:27XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 52 altında . İşlem hacmi 19, 560.00 milyon TL de
-
17:25SAMAT
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 5.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 835, 528 adet işlem