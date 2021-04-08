***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(ERNST & YOUNG)Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi31.03.2021Tescil Tarihi07.04.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su08.04.2021/10305AçıklamalarŞirketimiz 2021 yılı bağımsız denetim hizmetleri için, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin (ERNST & YOUNG) 31 Mart 2021 tarihli Genel Kurul'da seçilmesi hususu, 07 Nisan 2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 08 Nisan 2021 tarih ve 10305 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924777BIST