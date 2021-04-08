***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.04.2021 11:16
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(ERNST & YOUNG)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2021
Tescil Tarihi
07.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
08.04.2021/10305
Açıklamalar
Şirketimiz 2021 yılı bağımsız denetim hizmetleri için, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin (ERNST & YOUNG) 31 Mart 2021 tarihli Genel Kurul'da seçilmesi hususu, 07 Nisan 2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 08 Nisan 2021 tarih ve 10305 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924777
BIST
14:021.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,77
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
14:028,1645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0183
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1369
14:029,7058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0152
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
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9,7362
En Düşük
9,6545
14:02458,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,99
|Açılış
|: 458,14
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|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,77
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler14:02
|SAMAT
|6,82
|41.709.271
|% 10,00
|
|MTRKS
|37,26
|186.673
|% 9,98
|
|NTGAZ
|15,03
|12.641.643
|% 9,95
|
|ATSYH
|4,86
|547.989
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,96
|158.197
|% 9,50
|
|UTPYA
|21,82
|4.837.974
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|31.254.387
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,09
|611.240.295
|% 9,08
|
|DOHOL
|3,35
|494.663.583
|% 3,08
|
|SISE
|7,50
|457.150.315
|% 1,49
|
|FENER
|38,08
|382.447.138
|% -2,11
|
|PETKM
|6,05
|374.721.514
|% 0,83
|
|DOHOL
|3,35
|494.663.583
|% 3,08
|
|EKGYO
|1,94
|158.648.954
|% -1,52
|
|TSKB
|1,41
|87.130.002
|% 0,00
|
|PETKM
|6,05
|374.721.514
|% 0,83
|
|BJKAS
|10,09
|611.240.295
|% 9,08
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1603
|8,1645
|% 0,22
|
|Euro
|9,6955
|9,7058
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,1763
|11,2323
|% 0,13
|
|Frank
|8,7490
|8,8017
|% 0,20
|
|Riyal
|2,1688
|2,1796
|% 0,11
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|8,50
|
|Altın Gr.
|458
|459
|3,23
|
|Cumhuriyet
|3.031
|3.077
|3,00
|
|Tam
|3.021
|3.097
|5,64
|
|Yarım
|1.460
|1.498
|2,72
|
|Çeyrek
|732
|749
|1,37
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,35
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,06
|
|B. Petrol
|62,82
|62,82
|-0,34
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