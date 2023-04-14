***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.04.2023 12:05
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu,
Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca,
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young)
'nin, 2023 yılı hesap dönemi için seçimine ve söz konusu seçimin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda Ortaklarımızın onayına sunulmasına karar vermiş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138210
BIST
13:545.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 13,46
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.142
13:5419,3707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0519
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
13:5421,4455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0917
|Açılış
|: 21,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4741
En Düşük
21,3162
13:541.270,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,99
|Açılış
|: 1.270,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.265,44
BIST En Aktif Hisseler13:52
|ARZUM
|22,00
|19.607.925
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,92
|10.868.681
|% 10,00
|
|CVKMD
|127,00
|2.804.922
|% 9,96
|
|GRNYO
|4,97
|31.576.911
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|1.009.657
|% 9,95
|
|ETILR
|14,31
|159.767.564
|% -10,00
|
|EUYO
|5,98
|4.802.346
|% -9,94
|
|HUBVC
|5,03
|51.303.741
|% -5,81
|
|KSTUR
|329,60
|112.503
|% -5,80
|
|GEREL
|17,04
|24.021.421
|% -4,27
|
|KOZAL
|23,08
|1.959.526.192
|% 1,32
|
|THYAO
|135,90
|1.815.146.803
|% -0,88
|
|GESAN
|85,90
|1.251.209.247
|% 1,78
|
|KRDMD
|19,21
|993.134.410
|% 0,31
|
|KOZAA
|46,04
|950.659.041
|% 4,83
|
|IHLAS
|0,88
|79.146.550
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,98
|607.750.873
|% -0,29
|
|KOZAL
|23,08
|1.959.526.192
|% 1,32
|
|ISCTR
|12,24
|825.039.323
|% 0,99
|
|YKBNK
|10,38
|667.859.940
|% 0,58
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3660
|19,3708
|% 0,27
|
|Euro
|21,4226
|21,4346
|% 0,38
|
|Sterlin
|24,1718
|24,2930
|% 0,15
|
|Frank
|21,7442
|21,8752
|% 0,45
|
|Riyal
|5,1486
|5,1744
|% 0,21
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.270
|1.271
|2,40
|
|Cumhuriyet
|8.724
|8.855
|33,00
|
|Tam
|8.785
|8.859
|68,00
|
|Yarım
|4.290
|4.335
|33,00
|
|Çeyrek
|2.145
|2.167
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|16,20
|16,22
|0,15
|