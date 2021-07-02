***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin tadil edilen 6 ncı maddesi, eski ve yeni şekliye ekte sunulmuşturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945871BIST