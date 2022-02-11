***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki şekliyle tadil edilmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001061BIST