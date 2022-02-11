***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
11.02.2022 14:23
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki şekliyle tadil edilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001061
BIST
17:202.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 6,07
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.039
|
2.053
En Düşük
1.992
17:2013,5191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0040
|Açılış
|: 13,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5450
|
13,5686
En Düşük
13,4400
17:2015,4030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0616
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4711
En Düşük
15,3080
17:20794,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,57
|Açılış
|: 794,41
|
|Önceki Kapanış
|: 793,85
|
796,25
En Düşük
789,12
BIST En Aktif Hisseler17:17
|PKENT
|653,80
|13.118.294
|% 9,99
|
|INVEO
|29,54
|85.486.594
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,86
|10.435.987
|% 9,95
|
|GMTAS
|2,78
|9.071.952
|% 9,88
|
|OZGYO
|2,35
|78.091.999
|% 9,81
|
|ORCAY
|30,46
|148.727.419
|% -9,99
|
|KLKIM
|16,43
|261.607.974
|% -9,63
|
|SANEL
|10,50
|3.849.330
|% -5,91
|
|EUHOL
|2,88
|870.292
|% -5,88
|
|KSTUR
|255,30
|166.658
|% -5,72
|
|THYAO
|29,66
|7.014.415.165
|% -0,47
|
|KRDMD
|11,96
|1.951.331.875
|% 1,18
|
|EREGL
|29,14
|1.924.747.804
|% -1,09
|
|TUPRS
|195,50
|1.388.942.718
|% 2,89
|
|SISE
|13,87
|1.339.540.147
|% -0,36
|
|THYAO
|29,66
|7.014.415.165
|% -0,47
|
|YKBNK
|4,10
|888.266.396
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,32
|433.747.159
|% -0,43
|
|KRDMD
|11,96
|1.951.331.875
|% 1,18
|
|MOBTL
|1,93
|249.613.165
|% 9,66
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5207
|13,5298
|% 0,11
|
|Euro
|15,4038
|15,4178
|% -0,30
|
|Sterlin
|18,2877
|18,3794
|% 0,14
|
|Frank
|14,5259
|14,6134
|% 0,04
|
|Riyal
|3,5898
|3,6078
|% -0,03
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|1,77
|
|Altın Gr.
|793
|793
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|5.269
|5.349
|-20,00
|
|Tam
|5.248
|5.379
|-18,40
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|-8,91
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|-4,45
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,00
|10,02
|-0,07
|
|B. Petrol
|92,25
|92,25
|0,84
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:32XU100
Endeks 2, 047 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 27, 877.00 milyon TL de
-
17:31MOBTL
Yüzde 9.66 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 293, 827 adet işlem
-
17:30OZGYO
Yüzde 9.81 oranında artışla 2.35 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 407, 468 adet işlem
-
17:29INTEM
Yüzde 9.43 oranında artışla 111.40 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 418 adet işlem
-
17:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, GUBRF, EKGYO