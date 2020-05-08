***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
08.05.2020 07:17
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin 31 Mart 2020 Tarihli Faaliyet Raporu Ek'te sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843519
BIST
18:0598.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.273
En Düşük
97.800
18:057,1613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0685
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
18:057,7824
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0928
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7824
En Düşük
7,6416
18:05395,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,42
|Açılış
|: 395,27
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,19
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|2,78
|205.117.812
|% 0,00
|
|BUCIM
|3,81
|8.373.785
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,30
|41.416.154
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,51
|488.291.860
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|333.724.444
|% 0,00
|
|AFYON
|2,78
|205.117.812
|% 0,00
|
|BUCIM
|3,81
|8.373.785
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,30
|41.416.154
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,51
|488.291.860
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|333.724.444
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 0,00
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% 0,00
|
|SASA
|9,38
|656.126.446
|% 0,00
|
|THYAO
|10,60
|645.387.252
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,51
|488.291.860
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|333.724.444
|% 0,00
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,11
|376.427.773
|% 0,00
|
|PETKM
|3,59
|391.583.808
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8221
|8,8664
|% 0,57
|
|Frank
|7,3147
|7,3588
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8950
|1,9046
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|392
|393
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|2.513
|2.570
|0,70
|
|Tam
|2.587
|2.637
|0,70
|
|Yarım
|1.262
|1.289
|0,30
|
|Çeyrek
|629
|645
|0,20
|
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