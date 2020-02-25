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***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

25.02.2020 18:38
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***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/02/2020
Karar Sayısı
22
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN FİNSNAL RAPORLAR BAŞLIKLI İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI
a) Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin 1 Ocak - 31 Aralık 2019 dönemine ilişkin Faaliyet Raporunun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince KAP platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılan Kurumsal Yönetim Uyum Raporlarının tarafımızca incelendiğini,
b) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Faaliyet Raporunun ve ilgili Uyum Raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,Faaliyet Raporundaki bilgilerin,Şirket'in aktifleri, pasifleri finsnal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, Şirket'in gelişimi ve performansını, finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
Beyan ederiz.
25/02/2020
Burhaneddin TANYERİ                Halil ÇELİK                                    Şeref AKSAÇ
Denetim Komitesi Üyesi            Denetim Komitesi Üyesi         Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821534


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Tam 2.143 2.197 -56,36  
Yarım 1.036 1.063 -27,27  
Çeyrek 520 531 -13,63  
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Gümüş Gr. 3,58 3,59 -0,08  
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