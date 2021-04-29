***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
29.04.2021 06:57
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
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Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/04/2021
Karar Sayısı
39
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN FİNANSAL RAPORLAR BAŞLIKLI İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI a) Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin sınırlı bağımsız denetimden geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2021 dönemine ilişkin finansal tablo ve dipnotları ile ara dönem faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, b) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo dipnotları ile ara dönem faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve dipnotlardaki bilgilerin, Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, ara dönem faaliyet raporunun Şirket'in gelişimi ve performansını, finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, Beyan ederiz. Savaş Atanur KAZAZ Ersin ÖZOĞUZ Halil ÇELİK
Denetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Genel Müdür Vekili
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932151
BIST
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En Düşük
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|UFUK
|19,03
|292.301
|% 10,00
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|SONME
|35,94
|3.925.103
|% 9,98
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|UZERB
|45,64
|449.052
|% 9,98
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|MERIT
|224,00
|1.363.712
|% 9,97
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|INTEM
|42,14
|3.820.932
|% 9,97
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|FRIGO
|33,54
|92.605.145
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.744.956
|% -9,98
|
|NIBAS
|15,18
|12.482.907
|% -9,96
|
|KERVN
|0,73
|961.480
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.044.041
|% -9,78
|
|EREGL
|18,94
|1.148.210.655
|% -2,62
|
|KRDMD
|7,02
|846.975.284
|% -1,27
|
|GARAN
|7,12
|838.683.651
|% 0,00
|
|PETKM
|6,52
|690.266.226
|% 0,00
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|THYAO
|12,01
|671.017.094
|% 0,67
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|YKBNK
|2,10
|381.131.568
|% 0,96
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|KRDMD
|7,02
|846.975.284
|% -1,27
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|GARAN
|7,12
|838.683.651
|% 0,00
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|PETKM
|6,52
|690.266.226
|% 0,00
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|GWIND
|4,82
|504.666.686
|% -8,19
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,1957
|8,2058
|% 0,21
|
|Euro
|9,9510
|9,9686
|% 0,19
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|Sterlin
|11,4044
|11,4616
|% 0,17
|
|Frank
|8,9737
|9,0277
|% 0,03
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|Riyal
|2,1787
|2,1896
|% 0,06
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.783
|1.783
|1,28
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|Altın Gr.
|470
|471
|1,34
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,40
|0,18
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|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,06
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|B. Petrol
|67,08
|67,08
|0,30
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