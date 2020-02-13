***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERCari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler140.000 0 0 353 16.595 -442 0 0 7.958 0 42.610 40.085 0 0 247.159Yeni Bakiye140.000 0 0 353 16.595 -442 0 0 7.958 0 42.610 40.085 0 0 247.159Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 2.184 -106 0 0 2.622 0 0 0 31.578 0 36.278İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35.000 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -109 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 -92Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.102 -5.102 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.102 -5.102 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler175.000 0 0 244 18.779 -548 0 0 10.580 0 47.712 0 31.578 0 283.345Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ238.896FAKTORİNG GELİRLERİFaktoring Alacaklarından Alınan FaizlerİskontoluDiğerFaktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve KomisyonlarİskontoluDiğerFİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLERFinansman Kredilerinden Alınan FaizlerFinansman Kredilerinden Alınan Ücret ve KomisyonlarKİRALAMA GELİRLERİ238.896Finansal Kiralama Gelirleri234.637Faaliyet Kiralaması GelirleriKiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar4.259FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-169.680Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-157.530Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen FaizlerKiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-11İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-3.513Diğer Faiz GiderleriVerilen Ücret ve Komisyonlar-8.626BRÜT KAR (ZARAR)69.216ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)18 -26.043Personel Giderleri-17.090Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-597Araştırma ve Geliştirme GiderleriGenel İşletme Giderleri-8.356DiğerBRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)43.173DİĞER FAALİYET GELİRLERİ19 29.263Bankalardan Alınan Faizler2.852Menkul Değerlerden Alınan FaizlerTemettü GelirleriSermaye Piyasası İşlemleri KarıTürev Finansal İşlemler KarıKambiyo İşlemleri Karı10.652Diğer15.759KARŞILIK GİDERLERİ6 -32.870Özel Karşılıklar-32.870Beklenen Zarar KarşılıklarıGenel KarşılıklarDiğerDİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)19 -93Menkul Değerler Değer Düşüş GideriDuran Varlıklar Değer Düşüş GiderleriSermaye Piyasası İşlemleri ZararıTürev Finansal İşlemlerden ZararKambiyo İşlemleri ZararıDiğer-93NET FAALİYET KARI (ZARARI)39.473BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)39.473SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-7.895Cari Vergi Karşılığı-1.695si-6.200Ertelenmiş Vergi Gelir EtkisiSÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)31.578DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERSatış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleriİştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış KarlarıDiğer Durdurulan Faaliyet GelirleriDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleriİştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış ZararlarıDiğer Durdurulan Faaliyet GiderleriDURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)Cari Vergi KarşılığıErtelenmiş Vergi Gider EtkisiErtelenmiş Vergi Gelir EtkisiDURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI31.578Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları31.578Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı97.124Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri210.143Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-94.572Alınan TemettülerAlınan Ücret ve Komisyonlar4.259Elde Edilen Diğer Kazançlar8.439Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar1.501Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-17.090Ödenen Vergiler-14.270Diğer-1.286Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-47.154Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) AzalışFinansman Kredilerindeki Net (Artış) AzalışKiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış331Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-47.379Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-2.749Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)2.643Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı49.970YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller7,8 -5.732Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller11Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarElden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarSatın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarSatılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarDiğerYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-5.721FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit3.513Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-161.817İhraç Edilen Sermaye AraçlarıTemettü ÖdemeleriKiralamaya İlişkin Ödemeler-11DiğerFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-158.315Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi17.971Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-96.095Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 163.105Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 67.010Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)31.578DİĞER KAPSAMLI GELİRLER4.700Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.078Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.426Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -128Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-220Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar2.622Yabancı Para Çevrim FarklarıGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri2.760Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-138TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)36.278Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 7.074 59.936 67.010GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 13.277 0 13.277İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 527.901 2.133.871 2.661.772Faktoring Alacakları0 0 0Finansman Kredileri0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)6 501.709 2.077.438 2.579.147Finansal Kiralama Alacakları708.861 2.343.923 3.052.784Kazanılmamış Gelirler (-)-207.152 -266.485 -473.637İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Takipteki Alacaklar6 42.727 152.243 194.970Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)6 -16.535 -95.810 -112.345ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 24.240 0 24.240MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 908 0 908YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI10 5.788 0 5.788DİĞER AKTİFLER11 37.978 220.034 258.012ARA TOPLAM617.166 2.413.841 3.031.007SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)9 140 0 140Satış Amaçlı140 0 140VARLIKLAR TOPLAMI617.306 2.413.841 3.031.147YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER12 380.987 2.219.870 2.600.857FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR13 68 99 167İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)14 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0KARŞILIKLAR16 4.780 0 4.780Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı4.780 0 4.780CARİ VERGİ BORCU10 8.650 0 8.650ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER15 30.189 103.159 133.348ARA TOPLAM424.674 2.323.128 2.747.802SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0ÖZKAYNAKLAR17 283.345 0 283.345Ödenmiş Sermaye175.000 0 175.000Sermaye Yedekleri244 0 244Diğer Sermaye Yedekleri244 0 244Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler18.231 0 18.231Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler10.580 0 10.580Kar Yedekleri47.712 0 47.712Yasal Yedekler9.738 0 9.738Olağanüstü Yedekler37.974 0 37.974Kar veya Zarar31.578 0 31.578Dönem Net Kâr veya Zararı31.578 0 31.578YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI708.019 2.323.128 3.031.147Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0ALINAN TEMİNATLAR22 5.670.214 21.358.612 27.028.826VERİLEN TEMİNATLAR0 0 0TAAHHÜTLER22 222.659 618.378 841.037Cayılamaz Taahhütler165.625 218.807 384.432Cayılabilir Taahhütler57.034 399.571 456.605Kiralama Taahhütleri57.034 399.571 456.605Finansal Kiralama Taahhütleri57.034 399.571 456.605Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0EMANET KIYMETLER1.650.501 4.777.053 6.427.554NAZIM HESAPLAR TOPLAMI7.543.374 26.754.043 34.297.417http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818904BIST