***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERCari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 244 18.779 -548 10.580 47.712 31.578 283.345Yeni Bakiye175.000 244 18.779 -548 10.580 47.712 31.578 283.345Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-24 23.958Dönem Sonu Bakiyeler175.000 244 18.779 -572 10.580 47.712 31.578 23.958 307.279Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ62.872FAKTORİNG GELİRLERİFaktoring Alacaklarından Alınan FaizlerİskontoluDiğerFaktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve KomisyonlarİskontoluDiğerFİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLERFinansman Kredilerinden Alınan FaizlerFinansman Kredilerinden Alınan Ücret ve KomisyonlarKİRALAMA GELİRLERİ62.872Finansal Kiralama Gelirleri61.769Faaliyet Kiralaması GelirleriKiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar1.103FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-30.621Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-28.866Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen FaizlerKiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-3İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen FaizlerDiğer Faiz GiderleriVerilen Ücret ve Komisyonlar-1.752BRÜT KAR (ZARAR)32.251ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)18 -7.487Personel Giderleri-5.240Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-152Araştırma ve Geliştirme GiderleriGenel İşletme Giderleri-2.095DiğerBRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)24.764DİĞER FAALİYET GELİRLERİ19 17.377Bankalardan Alınan Faizler354Menkul Değerlerden Alınan FaizlerTemettü GelirleriSermaye Piyasası İşlemleri KarıTürev Finansal İşlemler Karı67Kambiyo İşlemleri Karı8.631Diğer8.325KARŞILIK GİDERLERİ6 -11.286Özel Karşılıklar-11.286Beklenen Zarar KarşılıklarıGenel KarşılıklarDiğerDİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)19 -239Menkul Değerler Değer Düşüş GideriDuran Varlıklar Değer Düşüş GiderleriSermaye Piyasası İşlemleri ZararıTürev Finansal İşlemlerden ZararKambiyo İşlemleri ZararıDiğer-239NET FAALİYET KARI (ZARARI)30.616BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)30.616SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-6.658Cari Vergi Karşılığı-3.844Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-2.814Ertelenmiş Vergi Gelir EtkisiSÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)23.958DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERSatış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleriİştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış KarlarıDiğer Durdurulan Faaliyet GelirleriDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleriİştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış ZararlarıDiğer Durdurulan Faaliyet GiderleriDURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)Cari Vergi KarşılığıErtelenmiş Vergi Gider EtkisiErtelenmiş Vergi Gelir EtkisiDURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI23.958Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları23.958Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,13690000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı-18.459Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri50.355Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-63.768Alınan Ücret ve Komisyonlar1.103Elde Edilen Diğer Kazançlar8.824Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar2.901Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-5.240Ödenen Vergiler-9.207Diğer-3.427Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim103.524Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-213.739Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış36.407Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-14Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)278.842Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)2.028Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı85.065YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller7,8 -168Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller127Diğer-470Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-511FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİhraç Edilen Sermaye Araçları-161Kiralamaya İlişkin Ödemeler-3Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-164Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi8.200Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)92.590Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 67.010Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 159.600Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)23.958DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-24Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-24Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -30Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.934Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 56.872 102.728 159.600GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 13.277 0 13.277İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 604.047 2.222.210 2.826.257Faktoring Alacakları0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)Diğer Faktoring AlacaklarıFinansman Kredileri0 0 0Tüketici KredileriKredi KartlarıTaksitli Ticari KredilerKiralama İşlemleri (Net)6 579.865 2.174.229 2.754.094Finansal Kiralama Alacakları785.905 2.446.683 3.232.588Faaliyet Kiralaması AlacaklarıKazanılmamış Gelirler (-)-206.040 -272.454 -478.494İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Takipteki Alacaklar41.072 151.822 192.894Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-16.890 -103.841 -120.731ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0İştirakler (Net)Bağlı Ortaklıklar (Net)Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 23.843 0 23.843MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 888 0 888YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI2.312 0 2.312ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI10 2.981 0 2.981DİĞER AKTİFLER11 44.958 226.382 271.340ARA TOPLAM749.178 2.551.320 3.300.498SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)9 610 0 610Satış Amaçlı610 0 610Durdurulan Faaliyetlere İlişkinVARLIKLAR TOPLAMI749.788 2.551.320 3.301.108YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER12 495.614 2.350.939 2.846.553FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR13 74 78 152İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)14 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0KARŞILIKLAR15 3.838 0 3.838Yeniden Yapılanma KarşılığıÇalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı3.838 0 3.838Genel KarşılıklarDiğer KarşılıklarCARİ VERGİ BORCU10 5.540 0 5.540ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER16 45.587 92.159 137.746ARA TOPLAM550.653 2.443.176 2.993.829SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0Satış AmaçlıDurdurulan Faaliyetlere İlişkinÖZKAYNAKLAR17 307.279 0 307.279Ödenmiş Sermaye175.000 0 175.000Sermaye Yedekleri244 0 244Hisse Senedi İhraç PrimleriHisse Senedi İptal KarlarıDiğer Sermaye Yedekleri244 0 244Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler18.207 0 18.207Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler10.580 0 10.580Kar Yedekleri47.712 0 47.712Yasal Yedekler9.738 0 9.738Statü YedekleriOlağanüstü Yedekler37.974 0 37.974Diğer Kar YedekleriKar veya Zarar55.536 0 55.536Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı31.578 0 31.578Dönem Net Kâr veya Zararı23.958 0 23.958Kontrol Gücü Olmayan PaylarYÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI857.932 2.443.176 3.301.108Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0ALINAN TEMİNATLAR22 6.037.513 22.139.592 28.177.105VERİLEN TEMİNATLAR0 0 0TAAHHÜTLER22 235.855 666.063 901.918Cayılamaz Taahhütler85.898 263.545 349.443Cayılabilir Taahhütler149.957 402.518 552.475Kiralama Taahhütleri149.957 402.518 552.475Finansal Kiralama Taahhütleri149.957 402.518 552.475Faaliyet Kiralama TaahhütleriDiğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerNakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerYurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerAlım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleriSwap Alım Satım İşlemleriAlım Satım Opsiyon İşlemleriFutures Alım Satım İşlemleriDiğerEMANET KIYMETLER1.980.242 5.565.675 7.545.917NAZIM HESAPLAR TOPLAMI8.253.610 28.371.330 36.624.940http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843518BIST