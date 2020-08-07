***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERCari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 244 18.823 -592 10.580 0 0 0 47.712 31.578 0 0 283.345Yeni Bakiye175.000 0 0 244 18.823 -592 10.580 0 0 0 47.712 31.578 0 0 283.345Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -89 0 0 0 0 0 0 40.351 0 40.262İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.578 -6.578 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.578 -6.578 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler200.000 0 0 244 18.823 -681 10.580 0 0 0 54.290 0 40.351 0 323.607Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ126.010 63.138FAKTORİNG GELİRLERİ0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0KİRALAMA GELİRLERİ126.010 63.138Finansal Kiralama Gelirleri123.424 61.655Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar2.586 1.483FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-64.668 -34.047Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-59.897 -31.031Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-6 -3Verilen Ücret ve Komisyonlar-4.765 -3.013BRÜT KAR (ZARAR)61.342 29.091ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)19 -14.253 -6.766Personel Giderleri-9.580 -4.340Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-320 -168Genel İşletme Giderleri-4.353 -2.258BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)47.089 22.325DİĞER FAALİYET GELİRLERİ20 21.044 3.667Bankalardan Alınan Faizler1.313 959Türev Finansal İşlemler Karı67 0Kambiyo İşlemleri Karı9.934 1.303Diğer9.730 1.405KARŞILIK GİDERLERİ6 -16.263 -4.977Özel Karşılıklar-16.263 -4.977DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)20 -239 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-228 -228Diğer-11 228NET FAALİYET KARI (ZARARI)51.631 21.015BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)51.631 21.015SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)10 -11.280 -4.622Cari Vergi Karşılığı-5.133 -1.289Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-6.147 -3.333SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)40.351 16.393DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI40.351 16.393Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları40.351 16.393Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 21 0,00201800 0,00082000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı-1.982Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri97.901Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-96.353Alınan Ücret ve Komisyonlar2.586Elde Edilen Diğer Kazançlar18.689Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar3.155Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-9.580Ödenen Vergiler-9.351Diğer-9.029Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim77.366Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-284.307Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış32.717Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-53Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)341.104Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-12.095Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı75.384YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller7,8,9 -827Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller129Diğer-330Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.028FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİhraç Edilen Sermaye Araçları-161Kiralamaya İlişkin Ödemeler-6Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-167Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.042Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)75.231Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 67.010Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 142.241Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)40.351DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-89Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-89Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -111Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler22Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)40.262Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 129.539 12.702 142.241GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 13.277 0 13.277İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 643.709 2.263.208 2.906.917Faktoring Alacakları0 0 0Finansman Kredileri0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)6 618.957 2.220.824 2.839.781Finansal Kiralama Alacakları827.995 2.518.838 3.346.833Kazanılmamış Gelirler (-)-209.038 -298.014 -507.052İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Takipteki Alacaklar6 60.778 131.811 192.589Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)6 -36.026 -89.427 -125.453ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 24.068 0 24.068MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 824 0 824YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI3.261 0 3.261ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI10 0 0 0DİĞER AKTİFLER11 59.286 215.744 275.030ARA TOPLAM873.964 2.491.654 3.365.618SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)9 470 0 470Satış Amaçlı470 0 470VARLIKLAR TOPLAMI874.434 2.491.654 3.366.088YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER12 603.704 2.306.573 2.910.277FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR13 61 52 113İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0KARŞILIKLAR15 4.431 0 4.431Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı4.431 0 4.431CARİ VERGİ BORCU10 5.632 0 5.632ERTELENMİŞ VERGİ BORCU337 0 337SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER14 34.017 87.674 121.691ARA TOPLAM648.182 2.394.299 3.042.481SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0ÖZKAYNAKLAR17 323.607 0 323.607Ödenmiş Sermaye200.000 0 200.000Sermaye Yedekleri244 0 244Diğer Sermaye Yedekleri244 0 244Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler28.722 0 28.722Kar Yedekleri54.290 0 54.290Yasal Yedekler11.317 0 11.317Olağanüstü Yedekler42.973 0 42.973Kar veya Zarar40.351 0 40.351Dönem Net Kâr veya Zararı40.351 0 40.351YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI971.789 2.394.299 3.366.088Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0ALINAN TEMİNATLAR22 6.446.314 35.314.721 41.761.035VERİLEN TEMİNATLAR0 0 0TAAHHÜTLER22 281.404 564.634 846.038Cayılamaz Taahhütler85.898 167.075 252.973Cayılabilir Taahhütler195.506 397.559 593.065Kiralama Taahhütleri195.506 397.559 593.065Finansal Kiralama Taahhütleri195.506 397.559 593.065Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0EMANET KIYMETLER2.294.184 6.255.741 8.549.925NAZIM HESAPLAR TOPLAMI9.021.902 42.135.096 51.156.998http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866732BIST