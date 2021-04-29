***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 244 18.779 -548 10.580 0 0 0 47.712 31.578 0 0 283.345Yeni Bakiye175.000 0 0 244 18.779 -548 10.580 0 0 0 47.712 31.578 0 0 283.345Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -24 0 0 0 0 0 0 23.958 0 23.934Dönem Sonu Bakiyeler175.000 0 0 244 18.779 -572 10.580 0 0 0 47.712 31.578 23.958 0 307.279Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler200.000 0 0 244 18.779 -777 22.304 0 0 0 54.290 60.321 0 0 355.161Yeni Bakiye200.000 0 0 244 18.779 -777 22.304 0 0 0 54.290 60.321 0 0 355.161Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 13.688 0 13.763Dönem Sonu Bakiyeler200.000 0 0 244 18.779 -702 22.304 0 0 0 54.290 60.321 13.688 0 368.924Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ72.645 62.872FAKTORİNG GELİRLERİ0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0İskontolu0 0Diğer0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0İskontolu0 0Diğer0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0KİRALAMA GELİRLERİ72.645 62.872Finansal Kiralama Gelirleri71.290 61.769Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar1.355 1.103FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-37.230 -30.621Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-33.374 -28.866Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-2 -3İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.838 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-2.016 -1.752BRÜT KAR (ZARAR)35.415 32.251ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)18 -7.531 -7.487Personel Giderleri-4.687 -5.240Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-195 -152Genel İşletme Giderleri-2.649 -2.095BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)27.884 24.764DİĞER FAALİYET GELİRLERİ19 8.993 17.377Bankalardan Alınan Faizler2.830 354Türev Finansal İşlemler Karı1.437 67Kambiyo İşlemleri Karı729 8.631Diğer3.997 8.325KARŞILIK GİDERLERİ6 -17.499 -11.286Özel Karşılıklar-11.515 -11.286Genel Karşılıklar-5.984 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)19 -691 -239Türev Finansal İşlemlerden Zarar-169 0Diğer-522 -239NET FAALİYET KARI (ZARARI)18.687 30.616BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.687 30.616SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-4.999 -6.658Cari Vergi Karşılığı-2.223 -3.844Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-2.776 -2.814SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)13.688 23.958DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI13.688 23.958Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları13.688 23.958Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,06840000 0,11980000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı-32.230 -18.459Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri60.584 50.355Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-34.006 -63.768Alınan Ücret ve Komisyonlar1.355 1.103Elde Edilen Diğer Kazançlar-49.476 8.824Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar824 2.901Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-4.687 -5.240Ödenen Vergiler-17.483 -9.207Diğer10.659 -3.427Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim552.653 103.524Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-162.292 -213.739Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.523 36.407Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)14 -14Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)693.984 278.842Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)22.470 2.028Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı520.423 85.065YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller7,8 -4.171 -168Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller165 127Diğer-470Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-4.006 -511FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.838Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-51.810İhraç Edilen Sermaye Araçları1.268 -161Kiralamaya İlişkin Ödemeler-2 -3Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-48.706 -164Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi55.639 8.200Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)523.350 92.590Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 118.715 67.010Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 642.065 159.600Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)13.688 23.958DİĞER KAPSAMLI GELİRLER75 -24Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar75 -24Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 94 -30Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-19 6Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.763 23.934Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 26.198 615.867 642.065 63.462 55.253 118.715GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 25.618 0 25.618 25.618 25.618İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 742.439 2.652.864 3.395.303 711.884 2.409.796 3.121.680Kiralama İşlemleri (Net)6 722.789 2.615.816 3.338.605 687.620 2.367.900 3.055.520Finansal Kiralama Alacakları966.123 2.975.138 3.941.261 925.919 2.706.854 3.632.773Kazanılmamış Gelirler (-)-243.334 -359.322 -602.656 -238.299 -338.954 -577.253Takipteki Alacaklar6 59.796 156.924 216.720 64.028 151.462 215.490Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-40.146 -119.876 -160.022 -39.764 -109.566 -149.330ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 28.059 0 28.059 24.603 0 24.603MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 861 0 861 967 0 967YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI10 0 0 0 0 0 0DİĞER AKTİFLER11 83.152 229.522 312.674 72.325 348.311 420.636ARA TOPLAM906.327 3.498.253 4.404.580 898.859 2.813.360 3.712.219SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)9 175 0 175 0 0 0Satış Amaçlı175 0 175 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI906.502 3.498.253 4.404.755 898.859 2.813.360 3.712.219YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER12 426.690 3.308.647 3.735.337 457.722 2.634.027 3.091.749FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR13 56 0 56 42 0 42İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)14 53.425 0 53.425 51.615 0 51.615GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR16 8.342 25.796 34.138 7.404 21.043 28.447Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı4.766 0 4.766 5.058 0 5.058Genel Karşılıklar3.576 25.796 29.372 2.346 21.043 23.389CARİ VERGİ BORCU10 18.626 0 18.626 16.670 0 16.670ERTELENMİŞ VERGİ BORCU10 11.093 0 11.093 8.299 0 8.299SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER15 53.518 129.638 183.156 45.588 114.648 160.236ARA TOPLAM571.750 3.464.081 4.035.831 587.340 2.769.718 3.357.058SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR17 368.924 0 368.924 355.161 0 355.161Ödenmiş Sermaye200.000 200.000 200.000 200.000Sermaye Yedekleri244 0 244 244 0 244Diğer Sermaye Yedekleri244 0 244 244 0 244Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler40.381 0 40.381 40.306 0 40.306Kar Yedekleri54.290 0 54.290 54.290 0 54.290Yasal Yedekler11.317 0 11.317 11.317 0 11.317Olağanüstü Yedekler42.973 0 42.973 42.973 0 42.973Kar veya Zarar74.009 0 74.009 60.321 0 60.321Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı60.321 0 60.321 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı4.404.755 942.501 2.769.718 3.712.219Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR22 7.015.124 44.140.829 51.155.953 6.683.957 40.943.684 47.627.641VERİLEN TEMİNATLAR0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER245.971 656.033 902.004 211.799 718.602 930.401Cayılamaz Taahhütler86.402 227.169 313.571 86.402 216.024 302.426Cayılabilir Taahhütler159.569 428.864 588.433 125.397 502.578 627.975Kiralama Taahhütleri159.569 428.864 588.433 125.397 502.578 627.975Finansal Kiralama Taahhütleri159.569 428.864 588.433 125.397 502.578 627.975TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER3.103.115 9.455.826 12.558.941 2.830.374 8.241.818 11.072.192NAZIM HESAPLAR TOPLAMI10.364.210 54.252.688 64.616.898 9.726.130 49.904.104 59.630.234http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932149BIST