***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 244 18.823 -592 10.580 0 0 0 47.712 31.578 0 0 283.345Yeni Bakiye175.000 0 0 244 18.823 -592 10.580 0 0 0 47.712 31.578 0 0 283.345Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -89 0 0 0 0 0 0 40.351 0 40.262İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.578 -6.578 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.578 -6.578 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler200.000 0 0 244 18.823 -681 10.580 0 0 0 54.290 0 40.351 0 323.607Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler200.000 0 0 244 18.779 -777 22.304 0 0 0 54.290 60.321 0 0 355.161Yeni Bakiye200.000 0 0 244 18.779 -777 22.304 0 0 0 54.290 60.321 0 0 355.161Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -84 0 0 0 0 0 0 45.551 0 45.467İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.321 -10.321 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.321 -10.321 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler250.000 0 0 244 18.779 -861 22.304 0 0 0 64.611 0 45.551 0 400.628Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ151.518 126.010 78.873 63.138FAKTORİNG GELİRLERİ0 0 0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ151.518 126.010 78.873 63.138Finansal Kiralama Gelirleri148.385 123.424 77.095 61.655Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar3.133 2.586 1.778 1.483FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-77.487 -64.668 -40.257 -34.047Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-69.752 -59.897 -36.378 -31.031Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-6 -6 -4 -3İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-3.761 0 -1.923 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-3.968 -4.765 -1.952 -3.013BRÜT KAR (ZARAR)74.031 61.342 38.616 29.091ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)18 -15.549 -14.253 -8.018 -6.766Personel Giderleri-9.796 -9.580 -5.109 -4.340Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-391 -320 -196 -168Genel İşletme Giderleri-5.362 -4.353 -2.713 -2.258BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)58.482 47.089 30.598 22.325DİĞER FAALİYET GELİRLERİ19 23.723 21.044 14.730 3.667Bankalardan Alınan Faizler5.083 1.313 2.253 959Temettü Gelirleri250 0 250 0Türev Finansal İşlemler Karı1.437 67 0 0Kambiyo İşlemleri Karı0 9.934 -729 1.303Diğer16.953 9.730 12.956 1.405KARŞILIK GİDERLERİ6 -26.089 -16.263 -8.590 -4.977Özel Karşılıklar-16.769 -16.263 -5.254 -4.977Genel Karşılıklar-9.320 0 -3.336 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)19 -1.074 -239 -383 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-169 -228 0 -228Kambiyo İşlemleri Zararı-234 0 -234 0Diğer-671 -11 -149 228NET FAALİYET KARI (ZARARI)55.042 51.631 36.355 21.015BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)55.042 51.631 36.355 21.015SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)10 -9.491 -11.280 -4.492 -4.622Cari Vergi Karşılığı-7.863 -5.133 -5.640 -1.289Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.628 -6.147 1.148 -3.333SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)45.551 40.351 31.863 16.393DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI45.551 40.351 31.863 16.393Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları45.551 40.351 31.863 16.393Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı53.901 -1.982Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri129.791 97.901Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-75.280 -96.353Alınan Temettüler19 250 0Alınan Ücret ve Komisyonlar3.120 2.586Elde Edilen Diğer Kazançlar18.156 18.689Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar6 4.094 3.155Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-10.405 -9.580Ödenen Vergiler-1.086 -9.351Diğer-14.739 -9.029Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim360.150 77.366Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-304.990 -284.307Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış10.705 32.717Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)177 -53Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)588.414 341.104Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)65.844 -12.095Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı414.051 75.384YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller7,8 -4.437 -827Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller581 129Diğer0 -330Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.856 -1.028FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİhraç Edilen Sermaye Araçları1.268 -161Kiralamaya İlişkin Ödemeler-35 -6Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.233 -167Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.614 1.042Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)413.042 75.231Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 118.715 67.010Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 531.757 142.241Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)45.551 40.351DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-84 -89Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-84 -89Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -106 -111Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler22 22Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)45.467 40.262Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 8.034 523.742 531.776 63.462 55.253 118.715GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 25.618 0 25.618 25.618 0 25.618İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 755.934 2.668.321 3.424.255 711.884 2.409.796 3.121.680Kiralama İşlemleri (Net)6 742.088 2.633.802 3.375.890 687.620 2.367.900 3.055.520Finansal Kiralama Alacakları990.082 2.986.536 3.976.618 925.919 2.706.854 3.632.773Kazanılmamış Gelirler (-)-247.994 -352.734 -600.728 -238.299 -338.954 -577.253Takipteki Alacaklar6 52.577 157.794 210.371 64.028 151.462 215.490Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)6 -38.731 -123.275 -162.006 -39.764 -109.566 -149.330ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 27.401 0 27.401 24.603 0 24.603MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 800 0 800 967 0 967YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI3.162 0 3.162 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI10 0 0 0 0 0 0DİĞER AKTİFLER11 129.905 276.689 406.594 72.325 348.311 420.636ARA TOPLAM950.854 3.468.752 4.419.606 898.859 2.813.360 3.712.219SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)9 175 0 175 0 0 0Satış Amaçlı175 175 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI951.029 3.468.752 4.419.781 898.859 2.813.360 3.712.219YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER12 435.051 3.243.614 3.678.665 457.722 2.634.027 3.091.749FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR13 190 0 190 42 0 42İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)14 55.320 0 55.320 51.615 0 51.615GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR16 10.547 28.104 38.651 7.404 21.043 28.447Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı5.942 0 5.942 5.058 0 5.058Genel Karşılıklar4.605 28.104 32.709 2.346 21.043 23.389CARİ VERGİ BORCU10 7.331 0 7.331 16.670 0 16.670ERTELENMİŞ VERGİ BORCU10 9.905 0 9.905 8.299 0 8.299SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER15 49.987 179.104 229.091 45.588 114.648 160.236ARA TOPLAM568.331 3.450.822 4.019.153 587.340 2.769.718 3.357.058SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR17 400.628 0 400.628 355.161 0 355.161Ödenmiş Sermaye250.000 0 250.000 200.000 0 200.000Sermaye Yedekleri244 0 244 244 0 244Diğer Sermaye Yedekleri244 0 244 244 0 244Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler40.222 0 40.222 40.306 0 40.306Kar Yedekleri64.611 0 64.611 54.290 0 54.290Yasal Yedekler14.333 0 14.333 11.317 0 11.317Olağanüstü Yedekler50.278 0 50.278 42.973 0 42.973Kar veya Zarar45.551 0 45.551 60.321 0 60.321Dönem Net Kâr veya Zararı45.551 0 45.551 60.321 0 60.321YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI968.959 3.450.822 4.419.781 942.501 2.769.718 3.712.219Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 7.428.927 47.185.317 54.614.244 6.683.957 40.943.684 47.627.641VERİLEN TEMİNATLAR0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER22 432.223 726.726 1.158.949 211.799 718.602 930.401Cayılamaz Taahhütler186.795 211.702 398.497 86.402 216.024 302.426Cayılabilir Taahhütler245.428 515.024 760.452 125.397 502.578 627.975Kiralama Taahhütleri245.428 515.024 760.452 125.397 502.578 627.975Finansal Kiralama Taahhütleri245.428 515.024 760.452 125.397 502.578 627.975TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER3.473.094 10.314.106 13.787.200 2.830.374 8.241.818 11.072.192NAZIM HESAPLAR TOPLAMI11.334.244 58.226.149 69.560.393 9.726.130 49.904.104 59.630.234http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963041BIST