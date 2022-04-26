***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler200.000 0 0 244 18.779 -777 22.304 0 0 0 54.290 60.321 0 0 355.161Yeni Bakiye200.000 0 0 244 18.779 -777 22.304 0 0 0 54.290 60.321 0 0 355.161Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 13.668 0 13.763Dönem Sonu Bakiyeler200.000 0 0 244 18.779 -702 22.304 0 0 0 54.290 60.321 13.668 0 368.924Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler468.895 0 0 513 18.779 -1.505 23.080 0 0 0 64.611 128.071 0 0 702.444Yeni Bakiye468.895 0 0 513 18.779 -1.505 23.080 0 0 0 64.611 128.071 0 0 702.444Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -40 0 0 0 0 0 0 49.020 0 48.980Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı31.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.105Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 1.312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.312Dönem Sonu Bakiyeler500.000 0 0 1.825 18.779 -1.545 23.080 0 0 0 64.611 128.071 49.020 0 783.841Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ149.524 72.645FAKTORİNG GELİRLERİ0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0KİRALAMA GELİRLERİ149.524 72.645Finansal Kiralama Gelirleri146.484 71.290Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar3.040 1.355TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-96.098 -37.230Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-96.098 -37.230BRÜT KAR (ZARAR)53.426 35.415ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)19 -13.604 -7.531Personel Giderleri-7.315 -4.687Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-352 -195Genel İşletme Giderleri-5.937 -2.649BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)39.822 27.884DİĞER FAALİYET GELİRLERİ20 86.416 8.993Bankalardan Alınan Faizler18.660 2.830Türev Finansal İşlemler Karı3.864 1.437Kambiyo İşlemleri Karı53.969 729Diğer9.923 3.997KARŞILIK GİDERLERİ6 -14.541 -17.499Özel Karşılıklar-5.633 -11.515Genel Karşılıklar-8.908 -5.984DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)20 -45.061 -691Türev Finansal İşlemlerden Zarar-44.990 -169Diğer-71 -522NET FAALİYET KARI (ZARARI)66.636 18.687BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)66.636 18.687SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)10 -17.616 -4.999Cari Vergi Karşılığı-18.071 -2.223Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-2.776Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi455SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)49.020 13.688DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI49.020 13.688Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları49.020 13.688Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,09800000 0,02700000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı97.594 -32.230Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri139.135 60.584Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri-88.396 -34.006Alınan Temettüler19 0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar6.634 1.355Elde Edilen Diğer Kazançlar67.756 -49.476Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar6 4.956 824Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-8.085 -4.687Ödenen Vergiler-11.434 -17.483Diğer-12.972 10.659Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-130.905 552.653Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-565.640 -162.292Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-164.444 -1.523Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)307 14Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)627.600 693.984Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-28.728 22.470Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-33.311 520.423YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller7,8 -165 -4.171Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller944 165Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları779 -4.006FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 1.838İhraç Edilen Sermaye Araçları0 -51.810Temettü Ödemeleri1.268Kiralamaya İlişkin Ödemeler-307 -2Diğer32.472 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit32.165 -48.706Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi4.242 55.639Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)3.875 523.350Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 779.082 118.715Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 782.957 642.065Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)49.020 13.688DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-40 75Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-40 75Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -126 94Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler86 -19Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)48.980 13.763Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 744.435 38.872 783.307 238.447 540.752 779.199GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 26.434 0 26.434 26.434 0 26.434İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 1.313.808 4.076.258 5.390.066 1.138.999 3.673.959 4.812.958Kiralama İşlemleri (Net)6 1.307.069 4.044.653 5.351.722 1.128.712 3.640.839 4.769.551Finansal Kiralama Alacakları1.767.242 4.665.578 6.432.820 1.508.558 4.202.749 5.711.307Kazanılmamış Gelirler (-)-460.173 -620.925 -1.081.098 -379.846 -561.910 -941.756Takipteki Alacaklar6 44.551 162.843 207.394 49.697 162.083 211.780Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)6 -37.812 -131.238 -169.050 -39.410 -128.963 -168.373ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 27.684 0 27.684 28.990 0 28.990MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 613 0 613 684 0 684YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI10 11.404 0 11.404 8.862 0 8.862ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI10 0 0 0 0 0 0DİĞER AKTİFLER11 157.059 644.042 801.101 134.401 505.396 639.797ARA TOPLAM2.281.437 4.759.172 7.040.609 1.576.817 4.720.107 6.296.924SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)9 0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI2.281.437 4.759.172 7.040.609 1.576.817 4.720.107 6.296.924YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER12 2.061.352 3.707.404 5.768.756 957.605 4.175.849 5.133.454FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR13 179 0 179 171 0 171İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)14 0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER15 56.120 0 56.120 21.516 0 21.516KARŞILIKLAR16 15.369 41.437 56.806 12.832 35.170 48.002Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı7.616 0 7.616 7.720 0 7.720Genel Karşılıklar6.16 7.753 41.437 49.190 5.112 35.170 40.282CARİ VERGİ BORCU10 52.274 0 52.274 33.367 0 33.367ERTELENMİŞ VERGİ BORCU10 11.277 0 11.277 11.742 0 11.742SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER17 86.607 224.749 311.356 75.174 271.054 346.228ARA TOPLAM2.283.178 3.973.590 6.256.768 1.112.407 4.482.073 5.594.480SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR18 783.841 0 783.841 702.444 0 702.444Ödenmiş Sermaye500.000 0 500.000 468.895 0 468.895Sermaye Yedekleri1.825 0 1.825 513 0 513Hisse Senedi İhraç Primleri1.366 0 1.366 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri459 0 459 513 0 513Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler40.314 0 40.314 40.354 0 40.354Kar Yedekleri64.611 0 64.611 64.611 0 64.611Yasal Yedekler