***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
26.04.2022 06:49
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
200.000 0 0 244 18.779 -777 22.304 0 0 0 54.290 60.321 0 0 355.161
Yeni Bakiye
200.000 0 0 244 18.779 -777 22.304 0 0 0 54.290 60.321 0 0 355.161
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 13.668 0 13.763
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000 0 0 244 18.779 -702 22.304 0 0 0 54.290 60.321 13.668 0 368.924
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
468.895 0 0 513 18.779 -1.505 23.080 0 0 0 64.611 128.071 0 0 702.444
Yeni Bakiye
468.895 0 0 513 18.779 -1.505 23.080 0 0 0 64.611 128.071 0 0 702.444
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -40 0 0 0 0 0 0 49.020 0 48.980
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
31.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.105
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 1.312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.312
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 0 0 1.825 18.779 -1.545 23.080 0 0 0 64.611 128.071 49.020 0 783.841
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
149.524 72.645
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
149.524 72.645
Finansal Kiralama Gelirleri
146.484 71.290
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.040 1.355
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-96.098 -37.230
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-96.098 -37.230
BRÜT KAR (ZARAR)
53.426 35.415
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -13.604 -7.531
Personel Giderleri
-7.315 -4.687
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-352 -195
Genel İşletme Giderleri
-5.937 -2.649
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
39.822 27.884
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 86.416 8.993
Bankalardan Alınan Faizler
18.660 2.830
Türev Finansal İşlemler Karı
3.864 1.437
Kambiyo İşlemleri Karı
53.969 729
Diğer
9.923 3.997
KARŞILIK GİDERLERİ
6 -14.541 -17.499
Özel Karşılıklar
-5.633 -11.515
Genel Karşılıklar
-8.908 -5.984
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -45.061 -691
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-44.990 -169
Diğer
-71 -522
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
66.636 18.687
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
66.636 18.687
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
10 -17.616 -4.999
Cari Vergi Karşılığı
-18.071 -2.223
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.776
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
455
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
49.020 13.688
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
49.020 13.688
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
49.020 13.688
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,09800000 0,02700000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
97.594 -32.230
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
139.135 60.584
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-88.396 -34.006
Alınan Temettüler
19 0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.634 1.355
Elde Edilen Diğer Kazançlar
67.756 -49.476
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 4.956 824
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-8.085 -4.687
Ödenen Vergiler
-11.434 -17.483
Diğer
-12.972 10.659
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-130.905 552.653
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-565.640 -162.292
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-164.444 -1.523
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
307 14
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
627.600 693.984
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-28.728 22.470
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-33.311 520.423
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7,8 -165 -4.171
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
944 165
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
779 -4.006
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 1.838
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 -51.810
Temettü Ödemeleri
1.268
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-307 -2
Diğer
32.472 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
32.165 -48.706
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
4.242 55.639
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.875 523.350
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 779.082 118.715
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 782.957 642.065
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
49.020 13.688
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-40 75
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-40 75
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -126 94
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
86 -19
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.980 13.763
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 744.435 38.872 783.307 238.447 540.752 779.199
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 26.434 0 26.434 26.434 0 26.434
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 1.313.808 4.076.258 5.390.066 1.138.999 3.673.959 4.812.958
Kiralama İşlemleri (Net)
6 1.307.069 4.044.653 5.351.722 1.128.712 3.640.839 4.769.551
Finansal Kiralama Alacakları
1.767.242 4.665.578 6.432.820 1.508.558 4.202.749 5.711.307
Kazanılmamış Gelirler (-)
-460.173 -620.925 -1.081.098 -379.846 -561.910 -941.756
Takipteki Alacaklar
6 44.551 162.843 207.394 49.697 162.083 211.780
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
6 -37.812 -131.238 -169.050 -39.410 -128.963 -168.373
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 27.684 0 27.684 28.990 0 28.990
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 613 0 613 684 0 684
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
10 11.404 0 11.404 8.862 0 8.862
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
11 157.059 644.042 801.101 134.401 505.396 639.797
ARA TOPLAM
2.281.437 4.759.172 7.040.609 1.576.817 4.720.107 6.296.924
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
9 0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
2.281.437 4.759.172 7.040.609 1.576.817 4.720.107 6.296.924
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
12 2.061.352 3.707.404 5.768.756 957.605 4.175.849 5.133.454
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
13 179 0 179 171 0 171
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
14 0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
15 56.120 0 56.120 21.516 0 21.516
KARŞILIKLAR
16 15.369 41.437 56.806 12.832 35.170 48.002
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
7.616 0 7.616 7.720 0 7.720
Genel Karşılıklar
6.16 7.753 41.437 49.190 5.112 35.170 40.282
CARİ VERGİ BORCU
10 52.274 0 52.274 33.367 0 33.367
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
10 11.277 0 11.277 11.742 0 11.742
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
17 86.607 224.749 311.356 75.174 271.054 346.228
ARA TOPLAM
2.283.178 3.973.590 6.256.768 1.112.407 4.482.073 5.594.480
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
18 783.841 0 783.841 702.444 0 702.444
Ödenmiş Sermaye
500.000 0 500.000 468.895 0 468.895
Sermaye Yedekleri
1.825 0 1.825 513 0 513
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.366 0 1.366 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
459 0 459 513 0 513
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
40.314 0 40.314 40.354 0 40.354
Kar Yedekleri
64.611 0 64.611 64.611 0 64.611
Yasal Yedekler