***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi1 Ocak - 30 Eylül 2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarKar Zarar TablosuDeğişikliğin Nedeni3.çeyrek verileri eklenerek yeniden gönderilecektirDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYokturAçıklamalarŞirketimizin 1 Ocak - 30 Eylül 2020 Dönemi Kar Zarar Tablosu 3.çeyrek verileri eklenerek yeniden gönderilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884145BIST