Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.12.2020 13:39



***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Gündemi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 11.12.2020
Genel Kurul Tarihi 12.01.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.01.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere Cad. Gazeteciler Sitesi Matbuat Sk. No:13 Esentepe Şişli İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin güncellenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması
3 - Dilekler ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 KSS Tadil Metni SPK Onayl_ 03.12.2020 (2).pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan tutarının artırımına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin güncellenmesine ilişkin Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin tadil edilmesinin onayına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, gündem maddelerini görüşmek üzere, 12.01.2021 Salı günü saat 11.00'de Büyükdere Caddesi Matbuat Sok. Gazeteciler Sitesi No:13 Şişli - İstanbul adresinde yapılmasına karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892795


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:041.354
Değişim :  0,08% |  1,13
Açılış :  1.352  
Önceki Kapanış :  1.353  
En Yüksek
1.358 En Düşük
1.343
BIST En Aktif Hisseler14:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TMSN 12,65 202.760.927 % 10,00  
LINK 56,65 79.058.221 % 10,00  
NIBAS 82,50 26.928.265 % 10,00  
DITAS 38,72 4.718.806 % 10,00  
BRYAT 326,70 47.073.205 % 10,00  
daha fazla
14:04 Alış Satış %  
Dolar 7,9313 7,9339 % 0,55  
Euro 9,6141 9,6219 % 0,31  
Sterlin 10,4557 10,5081 % -0,08  
Frank 8,9022 8,9558 % 0,44  
Riyal 2,1121 2,1227 % 0,68  
daha fazla
14:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.834 1.834 -1,88  
Altın Gr. 469 469 2,81  
Cumhuriyet 3.117 3.164 24,00  
Tam 3.084 3.163 10,75  
Yarım 1.490 1.530 5,20  
Çeyrek 748 765 2,60  
Gümüş.Ons 23,81 23,85 -0,18  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 0,00  
B. Petrol 50,03 50,03 -0,22  
Seans Raporu 14:04
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru