***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.12.2020 13:39
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Gündemi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 11.12.2020
Genel Kurul Tarihi 12.01.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.01.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere Cad. Gazeteciler Sitesi Matbuat Sk. No:13 Esentepe Şişli İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin güncellenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması
3 - Dilekler ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 KSS Tadil Metni SPK Onayl_ 03.12.2020 (2).pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan tutarının artırımına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin güncellenmesine ilişkin Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin tadil edilmesinin onayına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, gündem maddelerini görüşmek üzere, 12.01.2021 Salı günü saat 11.00'de Büyükdere Caddesi Matbuat Sok. Gazeteciler Sitesi No:13 Şişli - İstanbul adresinde yapılmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892795
BIST