***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.04.2021 11:15
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 05.03.2021
Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres BÜYÜKDERE CADDESİ MATBUAT SOKAK GAZETECİLER SİTESİ NO:13 ESENTEPE-ŞİŞLİ-İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2020 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun, okunması ve müzakeresi,
3 - Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması,
4 - 2020 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - 2020 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
6 - Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılanların yerine yeni atanan üyelerin tasvibe sunulması,
7 - 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulunca 2021 yılı için önerilen Bağımsız Denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 Maddesi uyarınca, Şirketimiz bağış ve yardımlarına ilişkin Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
12 - Dilek ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 07.04.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZİRUN .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
31 Mart 2021 tarihli Şirketimizin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924776
BIST