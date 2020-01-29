***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01 Ocak - 31 Aralık 2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteBankacılık Düzenleme ve Denetleme KurumuMali Tablonun Verilme NedeniYasal ZorunlulukMali Tablonun Verilme Tarihi29/01/2020AçıklamalarEk' te sunulan 31 Aralık 2019 tarihli bilanço ve 1 Ocak - 31 Aralık 2019 tarihli kar ve zarar tablosu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için hazırlanmış ve sunulmuşturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815158BIST