***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi31 Mart 2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteBankacılık Düzenleme ve Denetleme KurumuMali Tablonun Verilme NedeniYasal ZorunlulukMali Tablonun Verilme Tarihi27/04/2020AçıklamalarEk'de sunulan 31 Mart 2020 tarihli Bilanço ve 01 - 31 Mart 2020 dönemi Kar / (Zarar) Tablosu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için hazırlanmış ve sunulmuşturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840264BIST