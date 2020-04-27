***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
27.04.2020 11:53
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
31 Mart 2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Yasal Zorunluluk
Mali Tablonun Verilme Tarihi
27/04/2020
Açıklamalar
Ek'de sunulan 31 Mart 2020 tarihli Bilanço ve 01 - 31 Mart 2020 dönemi Kar / (Zarar) Tablosu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için hazırlanmış ve sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840264
BIST
12:19100.952
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.193,38
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
100.970
En Düşük
100.086
12:196,9775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0228
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
12:197,5719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0380
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5827
En Düşük
7,5263
12:19386,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,41
|Açılış
|: 386,26
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,10
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|7,15
|113.920.758
|% 10,00
|
|BAKAB
|9,57
|5.366.358
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|19.157.361
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|7.722.883
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.398.007
|% 10,00
|
|POLTK
|78,35
|38.871
|% -7,50
|
|FORMT
|3,30
|354.522
|% -7,04
|
|MEGAP
|2,28
|131.196
|% -5,00
|
|MEGAP
|2,28
|131.196
|% -5,00
|
|YONGA
|10,02
|6.092
|% -4,57
|
|THYAO
|10,74
|594.315.097
|% 4,58
|
|GARAN
|8,32
|495.205.211
|% 2,46
|
|ECILC
|4,96
|325.430.330
|% 2,90
|
|ASELS
|27,28
|319.069.157
|% 2,25
|
|GUSGR
|3,31
|250.452.368
|% 6,77
|
|GUSGR
|3,31
|250.452.368
|% 6,77
|
|IHLGM
|1,08
|73.186.783
|% 2,86
|
|ODAS
|1,66
|112.680.090
|% 3,11
|
|ECILC
|4,96
|325.430.330
|% 2,90
|
|YKBNK
|2,08
|133.428.864
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6423
|8,6857
|% 0,81
|
|Frank
|7,1472
|7,1903
|% 0,40
|
|Riyal
|1,8496
|1,8589
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|-7,58
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|2.475
|2.533
|-4,60
|
|Tam
|2.540
|2.598
|-4,80
|
|Yarım
|1.237
|1.268
|-2,40
|
|Çeyrek
|621
|634
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|15,23
|15,26
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|23,96
|23,96
|-0,85
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
-
12:29IDEAS
Yüzde 9.73 oranında artışla 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 922 adet işlem
-
12:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1865, 65 artarak (% 2.01 ) 94, 571
-
12:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, VANGD, ETILR, IDEAS, UMPAS, RODRG, CASA, EGCYH, ARTI, AVTUR
-
12:28
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFL, DZGYO, KLMSN