***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar26 Temmuz 2021 tarihli açıklamamıza konu borçlanma aracı ihracı ile ilgili ihraç belgesi ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951930BIST