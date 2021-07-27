***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
27.07.2021 09:44
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26 Temmuz 2021 tarihli açıklamamıza konu borçlanma aracı ihracı ile ilgili ihraç belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951930
BIST
11:031.345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,38
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.349
En Düşük
1.342
11:038,5753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0230
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5770
En Düşük
8,5413
11:0310,0997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0062
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1319
En Düşük
10,0795
11:03495,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,09
|Açılış
|: 495,42
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler11:03
|IDGYO
|2,32
|13.526.891
|% 9,95
|
|EDIP
|5,56
|55.477.343
|% 9,88
|
|DIRIT
|3,72
|147.554
|% 9,73
|
|AVHOL
|5,75
|7.551.316
|% 9,52
|
|YAYLA
|5,32
|114.146.449
|% 9,24
|
|ORMA
|26,00
|11.960
|% -5,80
|
|DERHL
|4,42
|6.182.404
|% -5,15
|
|SANFM
|19,70
|1.607.241
|% -5,11
|
|AYCES
|56,00
|543.169
|% -4,76
|
|EUKYO
|7,24
|739.917
|% -3,98
|
|THYAO
|12,32
|193.006.748
|% 0,08
|
|PETKM
|5,36
|150.362.094
|% -1,11
|
|GARAN
|8,14
|147.805.228
|% -0,12
|
|YAYLA
|5,32
|114.146.449
|% 9,24
|
|KRDMD
|7,33
|104.728.469
|% -1,08
|
|YKBNK
|2,24
|82.961.419
|% -0,88
|
|PEKGY
|1,01
|36.155.351
|% 1,00
|
|PETKM
|5,36
|150.362.094
|% -1,11
|
|EKGYO
|1,80
|47.050.065
|% -0,55
|
|YAYLA
|5,32
|114.146.449
|% 9,24
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5659
|8,5693
|% 0,20
|
|Euro
|10,0889
|10,0943
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,7900
|11,8492
|% 0,05
|
|Frank
|9,3113
|9,3674
|% 0,11
|
|Riyal
|2,2790
|2,2904
|% 0,24
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|0,27
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,68
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,01
|
|B. Petrol
|73,42
|73,42
|-0,28
|
Seans Raporu
11:03
daha fazla
-
11:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 65 kaybederek (% -0.39 ) 1, 441
-
11:14XU100
Endeks 1, 346 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 25 altında . İşlem hacmi 2, 300.00 milyon TL de
-
11:13EUKYO
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 7.24 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 389 adet işlem
-
11:10SANFM
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 19.70 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 950 adet işlem
-
11:09XU100
Endeks 1, 345 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 2, 177.00 milyon TL de